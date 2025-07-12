Додон: Мы хотим дружить с Беларусью, белорусы - наши братья

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Молдавский политик и экс-президент Игорь Додон, который в настоящее время занимает пост председателя Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), заявил, что визит в Минск и встреча с главой государства важны с точки зрения восстановления стратегического диалога Молдовы и Беларуси. Таким мнением он поделился с журналистами по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко 12 июля в Минске, сообщает БЕЛТА.

"К сожалению, последние четыре года были одними из самых непростых периодов в наших двусторонних отношениях. Не по вине белорусской стороны. По вине нынешних молдавских властей, которые приняли решение не вести никаких разговоров, переговоров с Россией и Беларусью", - сказал политик, подчеркнув, что считает такое решение неправильным.

По его словам, большинство граждан Молдовы выступают за сохранение и развитие отношений с такой традиционно дружественной страной, как Беларусь.

"Мы хотим дружить с Беларусью, белорусы - наши братья", - обратил внимание он.

Свой визит в Минск Игорь Додон считает очень важным для будущего двусторонних отношений Молдовы и Беларуси.

"А встреча с Александром Григорьевичем важна с точки зрения восстановления нашего стратегического диалога", - подчеркнул политик.

Он рассчитывает, что в скором времени удастся повернуть вспять наметившиеся негативные тенденции (особенно во взаимной торговле) и вновь наладить взаимоотношения, в том числе экономические, и восстановить хотя бы прежний уровень товарооборота. Эти планы он связывает с предстоящими в Молдове в сентябре парламентскими выборами.