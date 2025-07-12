3.75 BYN
2.93 BYN
3.42 BYN
Додон: Мы хотим дружить с Беларусью, белорусы - наши братья
Молдавский политик и экс-президент Игорь Додон, который в настоящее время занимает пост председателя Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), заявил, что визит в Минск и встреча с главой государства важны с точки зрения восстановления стратегического диалога Молдовы и Беларуси. Таким мнением он поделился с журналистами по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко 12 июля в Минске, сообщает БЕЛТА.
"К сожалению, последние четыре года были одними из самых непростых периодов в наших двусторонних отношениях. Не по вине белорусской стороны. По вине нынешних молдавских властей, которые приняли решение не вести никаких разговоров, переговоров с Россией и Беларусью", - сказал политик, подчеркнув, что считает такое решение неправильным.
По его словам, большинство граждан Молдовы выступают за сохранение и развитие отношений с такой традиционно дружественной страной, как Беларусь.
"Мы хотим дружить с Беларусью, белорусы - наши братья", - обратил внимание он.
Свой визит в Минск Игорь Додон считает очень важным для будущего двусторонних отношений Молдовы и Беларуси.
"А встреча с Александром Григорьевичем важна с точки зрения восстановления нашего стратегического диалога", - подчеркнул политик.
Он рассчитывает, что в скором времени удастся повернуть вспять наметившиеся негативные тенденции (особенно во взаимной торговле) и вновь наладить взаимоотношения, в том числе экономические, и восстановить хотя бы прежний уровень товарооборота. Эти планы он связывает с предстоящими в Молдове в сентябре парламентскими выборами.
Игорь Додон в 2016-2020 годах занимал пост Президента Молдовы. В этом качестве он дважды, в 2017 и 2019 годах, посещал Беларусь с рабочими визитами. В этот период Молдову с официальным визитом в 2018 году посетил глава белорусского государства. Сейчас Игорь Додон возглавляет Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ) - одну из крупнейших политических сил в стране, основанную в 1997 году.