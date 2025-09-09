3.69 BYN
Доказательства трагедии. Более тысячи останков жертв Отечественной войны перезахоронили под Минском
9 сентября 2025 года общественности представили доказательства еще одной трагедии белорусского народа в годы военного лихолетья.
В урочище Уручье в Минском районе перезахоронили останки более тысячи человек. Это мирные жители: дети от 6 лет и взрослые до 70. Также поисковый батальон установил личности пяти военнослужащих. Это солдаты Рабоче-крестьянской Красной армии из Беларуси, России и Казахстана.
Траурная церемония прошла со всеми воинскими ритуалами. На месте массового захоронения останков собрались прокуроры, военные, руководство Минской области, а также духовенство, молодые люди, местные жители. К обелиску погибшим военнопленным и гражданским возложили венки и цветы, память почтили минутой молчания.
Трехметровые ямы-могилы десятилетиями хранят свидетельства зверств немецко-фашистских оккупантов. В рамках уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны начались масштабные поисковые работы. Ранее дважды на территории урочища Уручье проводилась церемония перезахоронения - тогда были преданы земле останки более 1400 человек.