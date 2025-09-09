Доказательства трагедии. Более тысячи останков жертв Отечественной войны перезахоронили под Минском

9 сентября 2025 года общественности представили доказательства еще одной трагедии белорусского народа в годы военного лихолетья.



В урочище Уручье в Минском районе перезахоронили останки более тысячи человек. Это мирные жители: дети от 6 лет и взрослые до 70. Также поисковый батальон установил личности пяти военнослужащих. Это солдаты Рабоче-крестьянской Красной армии из Беларуси, России и Казахстана.