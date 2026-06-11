Доля покупок отечественных товаров в Беларуси достигла 54,1 %

Белорусы стали тратить больше денег на одежду, технику и другие непродовольственные товары. Данные приводит Национальный статистический комитет. Если посмотреть в разрезе одной семьи, то те ресурсы, которыми они располагают, выросли почти до 3 тыс. белорусских рублей в месяц, что примерно на 360 рублей больше по сравнению с 2025 годом.

Белорусские семьи тратят более трети доходов на продукты питания - 38,4 %. Расходы на одежду и технику почти сравнялись с затратами на еду (34,9 %). При этом оплата услуг - от коммуналки до развлечений - стала занимать чуть меньшую долю в семейном бюджете (24,4 %).

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Белорусы стали больше покупать белорусского. Показатель достиг 54,1 % за первый квартал 2026 года. У нас постоянный ассортимент, который необходим для того, чтобы удовлетворить спрос населения.

И кстати, наши люди стали покупать больше автомобилей белорусского производства. Доля продаж выросла до 72 %. Только в мае было продано свыше 4 тыс. авто - это рекордное количество.

И все это связано с тем, что зарплаты растут быстрее на фоне замедленной инфляции. Средняя зарплата по Беларуси за апрель составила 2952 рубля 90 копеек.

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Если посмотреть на географию доходов, то картина следующая: больше всего получают в столице - в среднем 3889 рублей. На второй строчке закрепилась Минская область, а замыкает тройку лидеров Гродненский регион.

Покупать гаджеты и мебель стало проще благодаря рассрочкам, кредитам и маркетплейсам. Это позволяет людям чаще менять смартфоны, обновлять бытовую технику и покупать то, на что раньше не хватало средств. В Беларуси приобрести отечественные товары можно и по льготному кредиту.

Программу "На родныя тавары" ввели в 2024 году. Ее условия несколько раз меняли, как правило, расширялся перечень товаров. Деньги дают на срок от 1 до 3 лет под 4 % годовых.

Юлия Абухович, аналитик:

"Если мы говорим о реальном росте доходов населения, значит, предполагаем, что у людей стало больше денег. Больше денег, значит, что они могут не просто удовлетворять свои повседневные нужды, а, наконец-то, могут формировать резервы, запасы. Именно об этом свидетельствует, кстати, и повышение доли вкладов, причём рублевых вкладов".

Она отметила, что растет доверие населения к национальной валюте. "И мы говорим про процессы девалютизации, дедолларизации, к которым мы достаточно долго шли. Это говорит о том, что мы, белорусы, более спокойны, уверены в завтрашнем дне и настроены на позитивное развитие событий".

Вообще, то, что белорусы стали больше тратить на одежду, бытовые приборы, действительно хорошая тенденция. К тому же берут белорусское. Это удобно, да и своему производителю доверяешь. И если брать, к примеру, тот же холодильник, все запчасти в наличии. Что очень приличный бонус.

А для тех, кто жалуется на низкие зарплаты, есть список с зарплатами в разных сферах. Айтишники остаются самыми высокооплачиваемыми специалистами. В секторе "Информация и связь" средняя сумма дошла до 6238 рублей. Далее идет финансово-страховой сектор - чуть больше 4,7 тыс. На третьей позиции строительная отрасль со средней заработной платой 3,7 тыс. рублей.