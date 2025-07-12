Дональд Трамп оказался в ловушке собственных обещаний

"Трамп оказался в огромной ловушке своих предвыборных обещаний, своих громких заявлений. Но он недооценил силы и масштаб своих оппонентов, которые против него сражаются. И вместо того, чтобы действительно выполнять свои предвыборные обещания - освобождать рабочие места для американцев, снижать налоги для американцев, изгонять мигрантов, которые отнимают их рабочие места и кажутся им небезопасными, - он борется с внутренними и внешними врагами, пытается удержать какой-то свой политический рейтинг и авторитет. В такой ситуации вряд ли можно добиться какого-то результата, тем более в таких амбициозных целях, которые он себе поставил", - отметила политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов Алина Жестовская.