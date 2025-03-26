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Дугин: Беларусь - это сказка, это просто удивительное общество
Александр Дугин, российский политолог и общественный деятель подчеркнул - Александр Лукашенко в сложных исторических обстоятельствах сохранил суверенитет страны, баланс в отношениях между Западом и Россией, укрепил оборонный потенциал государства.
Благодаря уникальной формуле Президента Беларуси страна процветает и добивается поставленных целей.
Александр Дугин, политолог, общественный деятель (Россия):
"Беларусь - это сказка, это просто витрина такая, удивительное общество. И, кстати, белорусская идентичность там очень сильна. Они ничем не поступились в отношениях с нами. Может быть, даже мы сами удивляемся, как так можно. Лукашенко нашел эту формулу. Он нашел в себе и в своем народе некие ключи к державостроительству. Он не расколол на западенцев (там тоже были западенцы белорусские). Они пытались даже свергнуть Лукашенко. Но он как-то где-то проявлял жесткость".
По словам Дугина, сейчас Беларусь независимая, мирная, страну не раздирают конфликты. "Беларусь такая, как была, и она не разорвана. В ней не идут боевые действия на территории. Там нет таких преступлений. Там вообще мирная жизнь. Лукашенко создал своему государству, своему народу 30-летний, как минимум, суверенитет".
Александр Дугин также добавил, что украинскому руководству не хватило дальновидности и опыта, которыми обладает белорусский лидер. Это привело к усугублению кризиса в Украине, которого можно было избежать, если бы Киев присмотрелся и прислушался бы к Минску.