Дугин: Беларусь - это сказка, это просто удивительное общество

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Александр Дугин, российский политолог и общественный деятель подчеркнул - Александр Лукашенко в сложных исторических обстоятельствах сохранил суверенитет страны, баланс в отношениях между Западом и Россией, укрепил оборонный потенциал государства.

Благодаря уникальной формуле Президента Беларуси страна процветает и добивается поставленных целей.

Александр Дугин, политолог, общественный деятель (Россия):

"Беларусь - это сказка, это просто витрина такая, удивительное общество. И, кстати, белорусская идентичность там очень сильна. Они ничем не поступились в отношениях с нами. Может быть, даже мы сами удивляемся, как так можно. Лукашенко нашел эту формулу. Он нашел в себе и в своем народе некие ключи к державостроительству. Он не расколол на западенцев (там тоже были западенцы белорусские). Они пытались даже свергнуть Лукашенко. Но он как-то где-то проявлял жесткость".

По словам Дугина, сейчас Беларусь независимая, мирная, страну не раздирают конфликты. "Беларусь такая, как была, и она не разорвана. В ней не идут боевые действия на территории. Там нет таких преступлений. Там вообще мирная жизнь. Лукашенко создал своему государству, своему народу 30-летний, как минимум, суверенитет".