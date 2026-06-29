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Польша готова потратить 3 млрд евро на создание американской базы в стране
Автор:Редакция news.by
В Польше правительство готово потратить 3 млрд евро далеко не лишних бюджетных денег на увеличение американского контингента в стране. За эти средства намереваются оборудовать для иностранных военных и их семей "кусочек Америки в сердце Польши", чтобы они чувствовали себя как в Оклахоме или Небраске.
При этом у поляков отношение к наращиванию американского контингента крайне неоднозначное. 40 % граждан эту идею поддерживают. Однако существенно большее количество ее не одобряет: против создания базы Пентагона выступают 44 % поляков.