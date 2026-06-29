Польша готова потратить 3 млрд евро на создание американской базы в стране

В Польше правительство готово потратить 3 млрд евро далеко не лишних бюджетных денег на увеличение американского контингента в стране. За эти средства намереваются оборудовать для иностранных военных и их семей "кусочек Америки в сердце Польши", чтобы они чувствовали себя как в Оклахоме или Небраске.