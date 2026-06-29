В Беларуси приступили к уборке льна. Культура требует кропотливого технологического подхода и традиционно считается одной из самых сложных в переработке.

В 2026 году только в Минской области под лен отведено более 8 тыс. га.

На урожайные поля выехали первые экипажи в Воложинском районе. Оптимальная влажность для уборки - не более 14 %. В отличие от зерновых, нежное растение не скашивают, а собирают вместе с корнем. Затем комбайны укладывают стебли ровными рядами. В таком виде они провяливаются в полях под открытым небом как минимум неделю.