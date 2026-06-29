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В Беларуси приступили к уборке льна
В Беларуси приступили к уборке льна. Культура требует кропотливого технологического подхода и традиционно считается одной из самых сложных в переработке.
В 2026 году только в Минской области под лен отведено более 8 тыс. га.
На урожайные поля выехали первые экипажи в Воложинском районе. Оптимальная влажность для уборки - не более 14 %. В отличие от зерновых, нежное растение не скашивают, а собирают вместе с корнем. Затем комбайны укладывают стебли ровными рядами. В таком виде они провяливаются в полях под открытым небом как минимум неделю.
Главная задача для аграриев сейчас - выполнить весь цикл полевых работ без потерь и полностью загрузить местные перерабатывающие предприятия высококачественным сырьем. Урожайность этой культуры с полей Воложинского льнокомбината планируется 40 ц/га. К слову, на заводе в этом сезоне запускают новую производственную линию.