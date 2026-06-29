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Есин: Гуманитарное взаимодействие Беларуси и КНР - это фундамент, позволяющий двигаться вперед
Развитие сотрудничества между Беларусью и Китаем выходит далеко за рамки экономики и торговли. Одним из важных направлений становится гуманитарное, образовательное и научное взаимодействие.
Руслан Есин, завкафедрой комплексного изучения развития КНР факультета международных отношений БГУ:
"Очень многие наши учебные заведения сегодня рады тому, что большая группа ребят из Китая обучаются у них. Это не только бакалавриат, но и магистратура, аспирантура. И я убежден, что именно такой мост гуманитарного взаимодействия - это тот фундамент, который сегодня позволяет двигаться вперед".
Что касается военного направления, он отметил, что чрезвычайно важно сотрудничать: "Важно иметь эту связку с учетом моста дружбы между Минском и Пекином. Мы понимаем, каких результатов достиг Китай по обновлению ПО, модернизации в различных направлениях. А с другой стороны, Китай так же заинтересован в тех знаниях, которые мы имеем, например, по защите западных и южных рубежей нашей страны".