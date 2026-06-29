Есин: Гуманитарное взаимодействие Беларуси и КНР - это фундамент, позволяющий двигаться вперед

Развитие сотрудничества между Беларусью и Китаем выходит далеко за рамки экономики и торговли. Одним из важных направлений становится гуманитарное, образовательное и научное взаимодействие.

Руслан Есин, завкафедрой комплексного изучения развития КНР факультета международных отношений БГУ:

"Очень многие наши учебные заведения сегодня рады тому, что большая группа ребят из Китая обучаются у них. Это не только бакалавриат, но и магистратура, аспирантура. И я убежден, что именно такой мост гуманитарного взаимодействия - это тот фундамент, который сегодня позволяет двигаться вперед".