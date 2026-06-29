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Альянс готовится к наращиванию своих ядерных арсеналов
Одной из главных тем саммита НАТО, который соберется в Анкаре через неделю, станет ядерное перевооружение стран альянса.
Как заявил замминистра обороны Польши, блок предполагает принять программу наращивания ракетного потенциала: ставку хотят сделать на ядерное сдерживание, которое станет впредь основой военной стратегии альянса.
Среди стран НАТО своей атомной бомбой обладают лишь Соединенные Штаты, Великобритания и Франция. Однако Париж заявляет о готовности прикрыть ядерным зонтиком восточные рубежи Евросоюза. Очевидно, о резком наращивании ракетного потенциала именно Франции и будут говорить на саммите НАТО.
Между тем нынешний баланс сил возник именно с учетом текущего состояния и размеров ядерных арсеналов: резкое увеличение численности ракет у одной из стран несет в себе угрозу резкой военной эскалации.