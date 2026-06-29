В чем особенность строительства жилья для работников предприятий в рамках указа № 344

Вопросы строительства жилья для работников предприятий, механизмы государственной поддержки и практику применения Указа Президента № 344 обсудили в Гродно на республиканском семинаре-совещании. Его участниками стали руководители предприятий реального сектора экономики, представители органов государственного управления, банковской сферы и строительной отрасли.

"Разница между строительством арендного жилья за счет бюджетных средств и по данному указу заключается в том, что квартира, построенная хозобществом, относится к частному арендному фонду. И после того, как обязательства перед банком выполнены, они распоряжаются недвижимостью по своему усмотрению, вплоть до передачи в собственность специалисту. Это является мощнейшим инструментом для организаций".