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Латвия и Украина построят совместное предприятие по производству БПЛА
Латвия вместе с Украиной построит предприятие по производству беспилотников, объявил латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс. Оно будет расположено на границе с Беларусью и Россией.
В Риге утверждают, что новое предприятие станет ключевым элементом в деле борьбы с беспилотной опасностью: теперь, дескать, в случае вторжения БПЛА не придется поднимать в воздух самолеты, достаточно будет запустить дроны-перехватчики.
Некоторую шизофреничность этой ситуации придает следующий факт: до сих пор все дроны, которые вторгались в Латвию, были украинскими. От Киева даже потребовали гарантий того, что подобные инциденты больше не повторятся.
Теперь же вторжение украинских, вероятнее всего, БПЛА, предполагается предотвращать, создав завод, который станет выпускать тысячи украинских БПЛА.