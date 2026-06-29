Латвия вместе с Украиной построит предприятие по производству беспилотников, объявил латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс. Оно будет расположено на границе с Беларусью и Россией.

В Риге утверждают, что новое предприятие станет ключевым элементом в деле борьбы с беспилотной опасностью: теперь, дескать, в случае вторжения БПЛА не придется поднимать в воздух самолеты, достаточно будет запустить дроны-перехватчики.

Некоторую шизофреничность этой ситуации придает следующий факт: до сих пор все дроны, которые вторгались в Латвию, были украинскими. От Киева даже потребовали гарантий того, что подобные инциденты больше не повторятся.