Эксперт Матвийчук об атаке ВСУ на автобус с детьми: Сегодня нам бросили перчатку

Атаки ВСУ на гражданский транспорт - беспрецедентный шаг в эскалации конфликта. Свое мнение об атаке украинского БПЛА по автобусу с белорусскими детьми выразил военный эксперт, главный редактор информационного агентства ANNA News Анатолий Матвийчук.

"Скажите мне, пожалуйста, они прицеливались через рогатку, что ли? Их вела Starlink. Система подавала транспорт, они наносили удары, руководствуясь разведывательной информацией, которая в режиме реального времени передавалась с американских спутников", - обозначил эксперт.