Минский дворец детей и молодежи - среди лауреатов спецпремии Президента "За духовное возрождение"

Беречь истинные ценности и нашу историю, давать правильные ориентиры в жизни молодому поколению. Миссии, которой более полувека, придерживаются в Минском государственном дворце детей и молодежи.

За летопись в 6 десятилетий учреждение меняло названия и адреса, но не философию. Сегодня Дворец детей и молодежи - целый образовательный холдинг с профильными филиалами для ребят.

Среди них и Минский планетарий, и множество центров по всему городу. Их идеи, цели и творчество нашли отклик в сердцах простых людей. Большая команда педагогов и юных хранителей Вечного огня на посту № 1 удостоена специальной премии Президента деятелям культуры и искусств.

Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил специальные премии деятелям культуры и искусства Минскому государственному дворцу детей и молодежи - за значительные достижения в патриотическом воспитании подрастающего поколения, организацию работы Поста № 1 города-героя Минска по несению Почетной Вахты Памяти.

Наследники героев на посту № 1 гордо чеканят мемориальный шаг и достойно несут вахту. Это юноши и девушки с глубоким чувством долга, хранители Вечного огня и памяти о подвиге.

Савелий Ванчук, начальник почетного караула поста № 1 города-героя Минска:

"Я в первую очередь уважаю своих предков. Прадедом своим очень горжусь, майор Советской армии участвовал в освобождении моего города Дятлова".

Александра Янович, помощник начальник почетного караула поста № 1 города-героя Минска:

"Не каждый сейчас готов и не каждый сможет в себе такое найти, чтобы здесь стоять и нести ответственность очень большую за такое почетное место. Кроме того, что мы тут маршируем, также мы изучаем некоторые части истории, современность поста № 1, когда он был открыт".

Первые юнармейцы заступили в караул на площади Победы в День Независимости Беларуси в 1984 году.

С тех пор никогда не останавливали свой шаг. Неизменно в отряде 25 человек и особый ритуал.

Сергей Быков, начальник штаба поста № 1 города-героя Минска:

"В учебном году через пост проходят 900 учащихся. Работа на посту № 1 не замыкается только на Вахте памяти. Проводим определенное количество городских акций, конкурсов по поисковой работе".

Пост № 1 - пример и достояние не только Дворца детей и молодежи, но и всей страны.

Многолетний труд всего коллектива крупнейшего внешкольного учреждения столицы, который дает подрастающему поколению правильные ориентиры в жизни, отмечен специальной премией Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

Летопись Дворца детей и молодежи началась почти 60 лет назад. Сперва это был Городской дом пионеров и находился он по другому адресу. Но большую часть времени здание со ступенчатым фасадом - будто корабль - пришвартовано на берегу Комсомольского озера. Символический ориентир для творчества и новых знаний.

Более 7 тыс. ребят нашли во дворце занятие по душе. На выбор 15 направлений и более 600 объединений - от робототехники и моделирования до аутентичных ремесел и хореографии с элементами аутентики и заслуженной любовью зрителей.

Звездный час в летописи дворца запечатлен танцем "Чабарка" в честь всех лауреатов.

Анастасия Дягель, руководитель заслуженного любительского коллектива Беларуси народного ансамбля танца "Чабарок":

"Мы представили три состава детей - от самых маленьких до самых старших. У нас был прекрасный народный блок "Калядная площадь".

Возрождать духовно, беречь истинные ценности и нашу историю зачастую заслуга не сольная, а целых коллективов, каким и есть Минский государственный дворец детей и молодежи.

Надежда Великая, директор Минского государственного дворца детей и молодежи: