Минский дворец детей и молодежи - среди лауреатов спецпремии Президента "За духовное возрождение"

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Беречь истинные ценности и нашу историю, давать правильные ориентиры в жизни молодому поколению. Миссии, которой более полувека, придерживаются в Минском государственном дворце детей и молодежи.
За летопись в 6 десятилетий учреждение меняло названия и адреса, но не философию. Сегодня Дворец детей и молодежи - целый образовательный холдинг с профильными филиалами для ребят.
Среди них и Минский планетарий, и множество центров по всему городу. Их идеи, цели и творчество нашли отклик в сердцах простых людей. Большая команда педагогов и юных хранителей Вечного огня на посту № 1 удостоена специальной премии Президента деятелям культуры и искусств.
Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил специальные премии деятелям культуры и искусства Минскому государственному дворцу детей и молодежи - за значительные достижения в патриотическом воспитании подрастающего поколения, организацию работы Поста № 1 города-героя Минска по несению Почетной Вахты Памяти.
Наследники героев на посту № 1 гордо чеканят мемориальный шаг и достойно несут вахту. Это юноши и девушки с глубоким чувством долга, хранители Вечного огня и памяти о подвиге.
Савелий Ванчук, начальник почетного караула поста № 1 города-героя Минска:
"Я в первую очередь уважаю своих предков. Прадедом своим очень горжусь, майор Советской армии участвовал в освобождении моего города Дятлова".
Александра Янович, помощник начальник почетного караула поста № 1 города-героя Минска:
"Не каждый сейчас готов и не каждый сможет в себе такое найти, чтобы здесь стоять и нести ответственность очень большую за такое почетное место. Кроме того, что мы тут маршируем, также мы изучаем некоторые части истории, современность поста № 1, когда он был открыт".
Первые юнармейцы заступили в караул на площади Победы в День Независимости Беларуси в 1984 году.
С тех пор никогда не останавливали свой шаг. Неизменно в отряде 25 человек и особый ритуал.
Сергей Быков, начальник штаба поста № 1 города-героя Минска:
"В учебном году через пост проходят 900 учащихся. Работа на посту № 1 не замыкается только на Вахте памяти. Проводим определенное количество городских акций, конкурсов по поисковой работе".
Пост № 1 - пример и достояние не только Дворца детей и молодежи, но и всей страны.
Многолетний труд всего коллектива крупнейшего внешкольного учреждения столицы, который дает подрастающему поколению правильные ориентиры в жизни, отмечен специальной премией Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.
Летопись Дворца детей и молодежи началась почти 60 лет назад. Сперва это был Городской дом пионеров и находился он по другому адресу. Но большую часть времени здание со ступенчатым фасадом - будто корабль - пришвартовано на берегу Комсомольского озера. Символический ориентир для творчества и новых знаний.
Более 7 тыс. ребят нашли во дворце занятие по душе. На выбор 15 направлений и более 600 объединений - от робототехники и моделирования до аутентичных ремесел и хореографии с элементами аутентики и заслуженной любовью зрителей.
Звездный час в летописи дворца запечатлен танцем "Чабарка" в честь всех лауреатов.
Анастасия Дягель, руководитель заслуженного любительского коллектива Беларуси народного ансамбля танца "Чабарок":
"Мы представили три состава детей - от самых маленьких до самых старших. У нас был прекрасный народный блок "Калядная площадь".
Возрождать духовно, беречь истинные ценности и нашу историю зачастую заслуга не сольная, а целых коллективов, каким и есть Минский государственный дворец детей и молодежи.
Надежда Великая, директор Минского государственного дворца детей и молодежи:
"Для нас это очень ответственно, волнительно, но и очень почетно. Любому человеку, а тем более коллективу приятно, что их труд так высоко оценен. И, конечно, мы не будем останавливаться на достигнутом. Мы будем еще больше работать, создавать, внедрять, воспитывать, потому что мы система дополнительного образования".