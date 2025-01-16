Дворец Независимости посетили молодые сотрудники системы социальной защиты Беларуси

Они дарят чувство независимости тем, кто нуждается в этом на уровне физическом и ментальном. Сегодня свои двери для молодежи системы социальной защиты Беларуси гостеприимно распахнул Дворец Независимости.

Каждый из 130 гостей с большим сердцем стал надежным тылом для людей особенных, пожилых и семей, воспитывающих детей с проблемами развития. Сегодня их чуткие сердца в деталях исследуют монументальный символ белорусского суверенитета. Экскурсия по залам, в которых пишется современная и история Беларуси для дебютантов, по традиции начинается с Зала торжественных церемоний, следом оценили кулуары "нормандской четверки" и судьбоносный Зал госнаград.

Заботливые гости в суверенные залы не с пустыми руками, а с трогательным подарком для главы государства. Реальные очертания своему инклюзивному творчеству предала особенный художник Виктория Перепечко. История подопечной ТЦСОН городского поселка Вороново Гродненской области пример того, на что способны прописанные в национальном коде нашего народа добро и милосердие. Несмотря на недуг, в биографии Виктории уже числится персональная выставка под патронажем Белорусского союза женщин. Монументальный Дворец Независимости эта хрупкая и одновременно сильная духом девушка изобразила в карандашной технике. Живописный экстерьер сопроводила поздравительным адресом лично для Президента Беларуси.

Как справедливо отмечает наш Президент, социальная защита - бренд Беларуси, гарантия стабильности и справедливости в обществе. В нашей стране в одной из самых чувствительных областей, которая оказывает ежеминутную помощь наиболее уязвимым категориям граждан, насчитывается более 40 тыс. человек. Заметно и омоложение кадров. На помощь словом и делом ежедневно спешат 3 тыс. молодых людей.