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Единый день депутата проходит в Минске
Автор:Редакция news.by
10 июня минчане могут решить свои вопросы без записи и очередей - в столице проходит единый день депутата.
С 8 утра до 8 вечера жители города смогут прийти на прием к депутатам Минского городского совета. Встречи будут проходить во всех администрациях районов столицы. Обратиться можно в любую из них, независимо от места прописки, и без предварительной записи.
Такой формат позволяет оперативно донести проблемы до народных избранников и получить обратную связь.