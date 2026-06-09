Единый день депутата проходит в Минске

10 июня минчане могут решить свои вопросы без записи и очередей - в столице проходит единый день депутата.

С 8 утра до 8 вечера жители города смогут прийти на прием к депутатам Минского городского совета. Встречи будут проходить во всех администрациях районов столицы. Обратиться можно в любую из них, независимо от места прописки, и без предварительной записи.