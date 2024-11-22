Единый урок об Оле провели в Беларуси - что знают дети о трагедии глухой деревеньки

12 Хатыней или история, которая просто кричит о геноциде! Сегодня во всех школах Беларуси говорили об Оле - глухой деревеньке среди болот, которая стала местом жуткой расправы фашистов над мирными жителями. В этот день в 44-м году люди готовились отмечать здесь престольный праздник. Вернулись в свою деревню из лесов, чтобы испечь хлеб, чуть передохнуть от жизни в партизанских схронах. Через эти территории проходил фронт. Каратели не пощадили никого! Среди погибших - 950 детей. Людей загоняли в дома и сжигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали, бросали в огонь живыми.

Запах от горящих тел, озера далеко не природного происхождения. Этот ужас января 44-го очевидцы пронесли через жизнь.

Наталья Гавриленко, младший научный сотрудник филиала в аг. Чирковичи Светлогорского историко-краеведческого музея:

"Когда они зашли в Олу, кажется, озерца блестят там, там, там. Откуда может быть зимой озеро? Небольшое озерцо в деревне. Когда они подошли, это был застывший человеческий жир".

В документальном фильме Белтелерадиокомпании свидетели трагедии делятся воспоминаниями.

Иван Колеснев, житель аг. Коротковичи Жлобинского района:

"Очнулся, голова примерзла ко льду. Пошел на речку, нашел своих сыновей, жену. Там на острове ножом выкопал могилку и похоронил".

В глухую деревню на болотах люди бежали в надежде найти продуктов, укрыться от войны… Вышло иначе.

Анатолий Сивак, житель аг. Чирковичи Светлогорского района:

"Мороз был. Со стороны деревни Плесович со стороны Жлобина, из леса целая туча людей вышла на лыжах".

Воспоминания очевидцев об ужасе трагедии

Жителей жгли огнеметами, забрасывали гранатами… Для многих братской могилой стал колхозный сарай. До сих пор не установлены все имена погибших. Известно лишь число найденных тел - 1758! 950 - дети.

Мария Жабыко, жительница аг. Коротковичи Жлобинского района:

"Когда бросили гранаты, там была невестка наша с девочкой, еще неродившийся ребенок. Невестку сразу убило, а 3-летняя девочка ползала и кричала: "Мама, проснись!" Девочка маленькая. Это просто нельзя рассказать, как это было".

В школах Беларуси провели единый урок по трагедии деревни Ола

Об этой истории сегодня говорили на Едином уроке памяти во всех белорусских школах. Пропустив историю через сердце, дети с новой силой начитают ценить мир и красоту вокруг. О правде войны знать необходимо, чтобы перекроить историю - у потомков нацистов не было шансов.

"Мой дедушка не любил рассказывать о войне, наверное, это было очень болезненно для него. Я считаю, что наше поколение должно гордиться тем, что благодаря нашим прапрадедам и прапрабабушкам у нас мирное небо", - сказала ученица.

"Мне приятно, что у меня есть родственники, которые помогли сохранить нашу Родину и чистое небо над головой", - гордится другая школьница.

Екатерина Киевицка, учитель русского языка и литературы СШ № 70 им. Л. Гуртьева г. Минска:

"Пока мы живы, будет жива память о тех, кто ценой своей жизни принес нам светлое будущее".

В школах страны растут и пополняются музеи. В 70-й столичной имени героя Леонтия Гуртьева это погружение в историю - часть большой поисковой работы.

Дарья Брык, учитель географии СШ № 70 им. Л. Гуртьева г. Минска:

"Сохранение исторических мест, восстановление мемориалов и памятников является ключевым направлением работы. Благодаря этому будущее поколение может видеть то светлое и ценное, что подарили наши прабабушки и прадедушки, которые погибли в годы Великой Отечественной войны".

Идею увековечить память погибших поддержал белорусский лидер. Ведь сохранить свою историю, помнить о цене мирного неба - значит, сберечь свою землю.

"Пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ и как он живет, чтобы никому не хотелось нами понукать", - сказал Александр Лукашенко.