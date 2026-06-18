Его имя - биатлон: в Раубичах чествовали Юрия Альберса с 75-летним юбилеем

18 июня в честь 75-летия государственного тренера по биатлону Юрия Альберса чествовали представители Министерства спорта Беларуси, Национального олимпийского комитета, Белорусской федерации биатлона и руководство спортивного комплекса "Раубичи".

Когда говорят о Раубичах, как о большом олимпийском спортивном комплексе, нельзя не вспомнить имя одного человека, который не только верой и правдой служит белорусскому биатлону, но и который помогал в самом начале строительства будущего известного в мире биатлонного центра. Именно здесь состоялось чествование Юрия Альберса, в его родном комплексе.

"Надо любить свое дело, которым ты занимаешься. Если ты его любишь и отдаешься полностью, значит, будут успехи", - поделился Юрий Альберс.

"Юрий Юрьевич - это глыба не только по росту и силе, но и по опыту, знаниям, которые он умело передавал следующим поколениям", - отметил главный тренер сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков.