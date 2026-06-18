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Его имя - биатлон: в Раубичах чествовали Юрия Альберса с 75-летним юбилеем
18 июня в честь 75-летия государственного тренера по биатлону Юрия Альберса чествовали представители Министерства спорта Беларуси, Национального олимпийского комитета, Белорусской федерации биатлона и руководство спортивного комплекса "Раубичи".
Когда говорят о Раубичах, как о большом олимпийском спортивном комплексе, нельзя не вспомнить имя одного человека, который не только верой и правдой служит белорусскому биатлону, но и который помогал в самом начале строительства будущего известного в мире биатлонного центра. Именно здесь состоялось чествование Юрия Альберса, в его родном комплексе.
"Надо любить свое дело, которым ты занимаешься. Если ты его любишь и отдаешься полностью, значит, будут успехи", - поделился Юрий Альберс.
"Юрий Юрьевич - это глыба не только по росту и силе, но и по опыту, знаниям, которые он умело передавал следующим поколениям", - отметил главный тренер сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков.
Юрий Альберс не уходит на пенсию. Несмотря на свой уверенный, крепкий мужской возраст, он возьмет небольшой отпуск, но обязательно будет всегда принимать участие в детских и взрослых соревнованиях.