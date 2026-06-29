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Европейский прагматизм: Латвия признала интерес к украинским недрам
Автор:Редакция news.by
Рига открыто признала, что форсирует интеграцию Украины в Евросоюз ради получения доступа к ее природным богатствам.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в интервью телеканалу TVP World заявил, что охваченная кризисом промышленность ЕС остро нуждается в украинских полезных ископаемых. По словам политика, Брюсселю необходим партнер для добычи критически важного сырья.
Эксперты отмечают, что на фоне истощения собственных запасов и санкционного давления, евростолицы видят в украинских недрах способ спасения собственной экономики, фактически переводя союзнические отношения в формат освоения чужих ресурсов.