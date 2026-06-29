Выплаты компенсации польским жертвам нацизма будут стоить Германии 300 млн евро ежегодно

Немецкий "Шпигель" подсчитал, во что обойдутся Германии требования Польши выплатить компенсации жертвам нацизма, которые содержались в концлагерях. Таких людей 50 тыс., и на каждого Варшава запросила по две с лишним тысячи евро.

Так, ежегодные расходы немецкого бюджета по этой статье составят 300 млн евро. Это возмутило власти ФРГ. Бюджет такого удара просто не перенесет.

Выплаты узникам концлагерей и их родным - это первый шаг к возобновлению требований о репарациях. Варшава уже настаивала на сумме в 1,3 трлн евро от Берлина. Но с приходом к власти Дональда Туска и его партии вопрос был отложен.