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В Жировичах продолжается реставрация уникального иконостаса XVII века
Восстановление иконостаса Успенского собора в Жировичах выполнена уже более чем на 30 %. Восстановлением памятника XVII века занимаются специалисты ОАО "Белреставрация". В 2026 году для продолжения работ по сохранению историко-культурного наследия из фонда Президента Беларуси выделено около 3,4 млн рублей.
На сегодня уже полностью отреставрирована верхняя секция иконостаса 1670 года. К завершению подходит расчистка основы иконостаса. Художники-реставраторы снимают от 5 до 11 слоев поздних покрасок.
Размеры иконостаса Успенского собора впечатляют. Его высота вместе с крестом составляет около 13 м, а ширина - почти 9 м. Поэтому и работы, учитывая историко-культурную значимость объекта, выполняются с максимальной скрупулезностью. Главная задача, которая стоит перед реставраторами, - сохранить дух времени.
Александр Тарасик, художник-реставратор ОАО "Белреставрация":
"В основном иконостас расчищен. Сейчас будем заниматься позолоченным декором. Самое важное - сохранить аутентичность. Была задумка прийти к изначальному варианту. Поэтому все наслоения и пласты, которые искажали истинный вид этого памятника, наша задача снять. Но снять так, чтобы максимально сохранить почерк автора, законсервировать его".
Планируется, что масштабная реставрация древнего иконостаса Жировичского монастыря завершится до конца 2026 года.