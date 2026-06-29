В Жировичах продолжается реставрация уникального иконостаса XVII века

Восстановление иконостаса Успенского собора в Жировичах выполнена уже более чем на 30 %. Восстановлением памятника XVII века занимаются специалисты ОАО "Белреставрация". В 2026 году для продолжения работ по сохранению историко-культурного наследия из фонда Президента Беларуси выделено около 3,4 млн рублей.

На сегодня уже полностью отреставрирована верхняя секция иконостаса 1670 года. К завершению подходит расчистка основы иконостаса. Художники-реставраторы снимают от 5 до 11 слоев поздних покрасок.

Размеры иконостаса Успенского собора впечатляют. Его высота вместе с крестом составляет около 13 м, а ширина - почти 9 м. Поэтому и работы, учитывая историко-культурную значимость объекта, выполняются с максимальной скрупулезностью. Главная задача, которая стоит перед реставраторами, - сохранить дух времени.

Александр Тарасик, художник-реставратор ОАО "Белреставрация":

"В основном иконостас расчищен. Сейчас будем заниматься позолоченным декором. Самое важное - сохранить аутентичность. Была задумка прийти к изначальному варианту. Поэтому все наслоения и пласты, которые искажали истинный вид этого памятника, наша задача снять. Но снять так, чтобы максимально сохранить почерк автора, законсервировать его".