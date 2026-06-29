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Стоимость электроэнергии в Румынии взлетела до максимума в Европе
Автор:Редакция news.by
В Румынии зафиксирована самая высокая цена на электричество во всей Европе - средняя стоимость МВт/ч взлетела до 224 евро.
Причиной роста цен называют аномальную жару и дефицит внутреннего производства электроэнергии. В вечерние часы пиковая цена в стране и вовсе превышает абсурдные 800 евро.
Чтобы избежать масштабного блэкаута, Бухарест вынужден экстренно закупать ресурсы у соседей.