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Стоимость электроэнергии в Румынии взлетела до максимума в Европе

В Румынии зафиксирована самая высокая цена на электричество во всей Европе - средняя стоимость МВт/ч взлетела до 224 евро.

Причиной роста цен называют аномальную жару и дефицит внутреннего производства электроэнергии. В вечерние часы пиковая цена в стране и вовсе превышает абсурдные 800 евро.

Чтобы избежать масштабного блэкаута, Бухарест вынужден экстренно закупать ресурсы у соседей.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

электроэнергияРумынияцены