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В Минске задержан иностранный курьер мошенников
В Минске правоохранители задержали очередного курьера аферистов - 35-летнего иностранца. В Беларусь он приехал впервые. В качестве "тестового задания" он должен был вывезти за границу более 10 тыс. долларов.
Мужчина признался, что предложение о незаконной подработке он получил от незнакомца в интернете. Деньги обещали большие, задания - легкие. Поэтому мужчина не задавал вопросов о законности заработка.
Александр Колыско, старший инспектор по особым поручениям ОИОС ГУВД Мингорисполкома:
"Мужчина приехал в Минск и под диктовку куратора отправился на ул. Гамарника, где достал из мусорной урны пакет с деньгами. Их он должен был вывезти из страны, но не успел, так как был задержан. Милиционеры установили, что деньги в урну спрятал 31-летний минчанин, которого обманули мошенники. Они выманили у него SMS-коды, а затем запугали: якобы от его имени берутся кредиты. Поверив, минчанин взял в банке один "зеркальный" кредит на 50 тыс. и передал мошенникам, а спустя неделю оформил еще один кредит и оставил наличные в мусорном баке".
Мужчина был уверен, что деньги заберет курьер Нацбанка и погасит его кредиты. Наличные изъяты, их вернут минчанину.