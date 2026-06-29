В Минске задержан иностранный курьер мошенников

"Мужчина приехал в Минск и под диктовку куратора отправился на ул. Гамарника, где достал из мусорной урны пакет с деньгами. Их он должен был вывезти из страны, но не успел, так как был задержан. Милиционеры установили, что деньги в урну спрятал 31-летний минчанин, которого обманули мошенники. Они выманили у него SMS-коды, а затем запугали: якобы от его имени берутся кредиты. Поверив, минчанин взял в банке один "зеркальный" кредит на 50 тыс. и передал мошенникам, а спустя неделю оформил еще один кредит и оставил наличные в мусорном баке".