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В польском Сейме требуют прекратить финансирование Украины
Автор:Редакция news.by
Финансовая поддержка Киева загнала Польшу в безнадежную экономическую и политическую кабалу. С резким заявлением выступил вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак.
Он призвал немедленно остановить денежные вливания в Украину. По словам политика, Варшава направляет колоссальные средства в Брюссель, откуда они уходят в Украину, а польские налогоплательщики остаются с огромными долгами.
Кшиштоф Босак подчеркнул, подобная слепая щедрость привела к тому, что в Киеве начали откровенно презирать Варшаву, воспринимая ее как слабую сторону.