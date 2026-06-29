Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

В польском Сейме требуют прекратить финансирование Украины

Финансовая поддержка Киева загнала Польшу в безнадежную экономическую и политическую кабалу. С резким заявлением выступил вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак.

Он призвал немедленно остановить денежные вливания в Украину. По словам политика, Варшава направляет колоссальные средства в Брюссель, откуда они уходят в Украину, а польские налогоплательщики остаются с огромными долгами.

Кшиштоф Босак подчеркнул, подобная слепая щедрость привела к тому, что в Киеве начали откровенно презирать Варшаву, воспринимая ее как слабую сторону.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

УкраинаПольша