Финансовая поддержка Киева загнала Польшу в безнадежную экономическую и политическую кабалу. С резким заявлением выступил вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак.

Он призвал немедленно остановить денежные вливания в Украину. По словам политика, Варшава направляет колоссальные средства в Брюссель, откуда они уходят в Украину, а польские налогоплательщики остаются с огромными долгами.