В Брюсселе требуют распустить Европейскую службу внешних связей

В Еврокомиссии и Евросовете все громче звучат призывы распустить Европейскую службу внешних связей, которую возглавляет Кая Каллас.

Как сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных дипломатов ЕС, ведомство признано недееспособным, лишенным четкой миссии и неспособным конкурировать по влиянию с Еврокомиссией. Политический паралич усугубляется жестким личным соперничеством между Каллас и Урсулой фон дер Ляйен.