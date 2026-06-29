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В Брюсселе требуют распустить Европейскую службу внешних связей
Автор:Редакция news.by
В Еврокомиссии и Евросовете все громче звучат призывы распустить Европейскую службу внешних связей, которую возглавляет Кая Каллас.
Как сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных дипломатов ЕС, ведомство признано недееспособным, лишенным четкой миссии и неспособным конкурировать по влиянию с Еврокомиссией. Политический паралич усугубляется жестким личным соперничеством между Каллас и Урсулой фон дер Ляйен.
Ранее Financial Times сообщала, что страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипслужбы объединения из-за ее неэффективности и Каи Каллас.