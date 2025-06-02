Эксперт: Милитаризация Британии может привести к экономическому коллапсу

"Что касается каких-то угроз на тему того, что они перевооружаются, это совершенно смешно. У них армия 70 тыс. человек. Они распиливают свои эсминцы, потому что не могут их содержать. Британия находится в ситуации хронического дефицита бюджета. И если они попробуют что-то построить, то это нанесет серьезный удар по их бюджету. Им придется резать социальные льготы, которые они и так уже сильно резали. Там просто восстание будет", - отметил депутат Госдумы России, политолог Олег Матвейчев.