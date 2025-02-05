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Эксперт оценил перспективы прекращения конфликта в Украине - 5 февраля в программе "Тренды"
Для Трампа Украина - это токсичный актив. Ему выгодно сбросить ее финансирование на Европу. О перспективах возможного прекращения военного конфликта в программе "Тренды" рассуждал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
В студии обсуждались варианты ближайшего будущего для режима Зеленского с учетом пересмотра новым президентом США концепции внешней политики. Кроме того, затрагивался вопрос, что произойдет, если Россия и США не договорятся и боевые действия продолжатся.
Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики (Россия):
"Ресурсы есть, и американцы признают, что Россия в таком режиме, как сейчас, может еще спокойно воевать два-три года. Проблема финансирования Украины никуда не исчезает. Трамп на фоне системной работы по сокращению расходов будет заинтересован в том, чтобы либо же полностью сбросить Украину как токсичный актив, либо же, более вероятно, перекинуть ее финансирование на Европу. Поэтому и требования к Европе: 5 % расходов на оборону, больше поставок вооружения. То есть, это проблема Европы, вы ей занимаетесь с экономической точки зрения, а мы будем снимать политические сливки. И если опять они ни о чем не договорятся, то война, безусловно, продолжится".
Кроме того, это конец эпохи кормления. Демократы на зарплате остались без американских денег. Почему 80-летие освобождения Освенцима прошло без освободителей? Россию не позвали, а канцлер Германии утверждает, что от нацизма их освободили американцы. Как два школьника стали новыми Башировым и Петровым? А также Китайский DeepSeek против американского Deep State. Цифровая холодная война искусственного интеллекта. Об этом и не только расскажем 5 февраля в программе "Тренды" сразу после "Панорамы".