Эксперт оценил перспективы прекращения конфликта в Украине - 5 февраля в программе "Тренды"

"Ресурсы есть, и американцы признают, что Россия в таком режиме, как сейчас, может еще спокойно воевать два-три года. Проблема финансирования Украины никуда не исчезает. Трамп на фоне системной работы по сокращению расходов будет заинтересован в том, чтобы либо же полностью сбросить Украину как токсичный актив, либо же, более вероятно, перекинуть ее финансирование на Европу. Поэтому и требования к Европе: 5 % расходов на оборону, больше поставок вооружения. То есть, это проблема Европы, вы ей занимаетесь с экономической точки зрения, а мы будем снимать политические сливки. И если опять они ни о чем не договорятся, то война, безусловно, продолжится".