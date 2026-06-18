Эксперт РАНХиГС: Атаки ВСУ по гражданским объектам - это системный терроризм

И не только в отношении объектов военного характера, но и сейчас мы видим: приоритет идет в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре, по образовательным учреждениям, где гибнут несовершеннолетние, и по логистическим коридорам с избранием в качестве целей пассажирских автобусов. Это не первая атака: в Донецкой и Луганской народных республиках также наносились удары исключительно по гражданскому транспорту. Я полагаю, что, во-первых, следственные мероприятия уже ведутся в рамках соответствующих статей о терроризме, и эта деятельность однозначно приравнивается к международной террористической деятельности".