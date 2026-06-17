Эксперты считают интервью Лукашенко "Аль-Арабия" образцом дипломатии

"Александр Григорьевич всегда производит впечатление мудрого, взвешенного политика, который умеет отстаивать свою точку зрения, четко и доступно ее объяснять, потому что действительно важно, чтобы тебя понимали и с другой стороны. Он открыт к диалогу с журналистами стран Запада и стран Востока. Это прекрасная возможность донести позицию и Беларуси, и Союзного государства. Если нет взаимопонимания, нет основы для диалога. У него это прекрасно получается - пожалуй, лучше, чем у многих других политиков".