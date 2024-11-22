Электромобили и космические достижения страны - что еще можно увидеть на выставке "Моя Беларусь"

Выставка "Моя Беларусь" открылась 28 декабря 2024 года в Минском международном выставочном центре как раз перед Новым годом, добавив в путеводитель на длинные выходные обязательное к посещению место.

Аншлаг здесь постоянно, даже в будние дни. Двери центра открыты для посетителей выставки теперь каждый день до 21:00, а вход абсолютно свободный.

"Собачий" патруль для газовиков

На выставке сразу бросается в глаза технологичный домашний питомец, являющийся надежным товарищем для нефтяников и газовиков. Сейчас таких на всю Беларусь создано только два.

Если предположить, что случается утечка газа, то приезжает "собачий" патруль. И пока устраняют неполадки, cобака лает - предупреждает жителей об опасности. Датчики и программное обеспечение в таком "четвероногом" - белорусские.

Электродома и электромобили

В экспозиции развития отечественной энергосистемы центральное место занимает БелАЭС, в ней можно попробовать себя в роли диспетчера, прожить самые разные сценарии - начиная тем, как вырабатывается электроэнергия и заканчивая, как подается в белорусские электродома. Кроме этого, представлены также электродома, электромобили и заправки для них.

Андрей Горленко, заместитель главного инженера Минских электрических сетей:

"К таким домам подводится только вода и электричество - так подается электроотопление. Также устанавливаются электроплиты и электробойлер для нагрева воды. Строительство данных домов дает возможность сэкономить стоимость одного квадратного метра на 9 %".

Деревянные дома и качели

Лесная отрасль на выставке представлена своеобразно. Тут сразу можно определиться и взять контакт для брони деревянного дома. А чтобы в нем был максимальный уют, предложат еще деревянные качели и можжевельник - все-таки в Беларуси 2025-й объявлен Годом благоустройства.

Космос и медицина

На выставке учащиеся Минского государственного медицинского колледжа покажут мастер-класс по сердечно-легочной реанимации. По соседству с ними работают фармацевты, биологи. Запарковали даже медицинские машины, ведь ФАПы - это новый шаг к оказанию помощи на селе.

В экспозиции, посвященной космосу, - ажиотаж. Все друг у друга только и интересовались, а точно ли все настоящее. Да, но все же настоящее Беларуси - это быть космической державой. Здесь можно ознакомиться со скафандром Героя Беларуси, космонавта Марины Василевской и ее дублера, капсулой, на которой белоруска возвращалась с МКС.

Общая площадь выставки - более 30 тыс. м2. Экспонаты для нее собирались по всей Беларуси. "Мы - будущее", "Умный город", "Красивая страна", "Наука и интеллект", "Забота и здоровье", "Спортивная страна", "На страже", "Атомная энергия", "Сельское хозяйство" - всего представлено 11 тематических площадок. Даже те, кто не первую неделю работает на выставке, не могут ее обойти.

Работать выставка будет по 26 января включительно. Но это только начало - в МВЦ обещают дальше держать такую же высокую планку.