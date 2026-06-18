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"Элемент дополненной реальности" - почему роботы пока не заменят хирургов
В Минске в феврале 2026 года начал работу современный роботический хирургический комплекс Medbot, приобретенный в рамках белорусско-китайского сотрудничества. Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич в "Актуальном интервью" оценил роль таких комплексов в медицине.
"Роботический комплекс Medbot - это следствие трех вещей. Первое - это всепогодное партнерство, которое установлено между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой, и работа нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина", - отметил Юрий Горбич.
Он также подчеркнул высокий уровень подготовки белорусских специалистов. "Второй момент - это технологический уровень медицины в Республике Беларусь, и даже не столько это, сколько возможности людей, которые работают в хирургии и в медицине в Минске и в Республике Беларусь. Они достаточны для того, чтобы использовать самое передовое оборудование, что есть в настоящий момент", - сказал председатель комитета.
По словам Юрия Горбича, главное преимущество роботического комплекса - возможность проводить операции в труднодоступных анатомических областях. "Этот роботический комплекс позволяет делать те операции, которые раньше были сопряжены с определенным риском осложнений в тех полостях, в которых сложно развернуться, когда нам нужен не прямой инструмент, а инструмент, способный повернуться непосредственно в полости операции", - пояснил он.
И это не то, что заменяет хирурга. Это то, что дополняет хирурга и позволяет ему комфортнее работать. А нашим пациентам получать помощь с меньшим количеством осложнений.
Отвечая на вопрос о перспективах полной замены хирургов роботами, он привел историческую аналогию: "Бытует такое мнение, что робот когда-то заменит хирурга. Может быть, это будет в будущем. Возьмем книги, например, Герберта Уэллса. Посудомоечные машины и автоматические стиральные машины тоже тогда казались каким-то чудом фантастики. В настоящий момент это то, что есть практически в каждом доме. Поэтому, может быть, когда-нибудь мы к этому придем".
Вместе с тем Юрий Горбич считает, что в ближайшей перспективе робот останется именно инструментом помощи хирургу. "Но, думаю, сейчас робот - это элемент дополненной реальности. Потому что, если возникает какое-то непредвиденное осложнение, нетипичная анатомия, искусственный интеллект и робот пока не в состоянии сами распознать эти вещи. Очень много ситуаций, когда ничем не заменишь опыт хирурга и человеческую реакцию на непредвиденные ситуации", - заключил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.