"Элемент дополненной реальности" - почему роботы пока не заменят хирургов

В Минске в феврале 2026 года начал работу современный роботический хирургический комплекс Medbot, приобретенный в рамках белорусско-китайского сотрудничества. Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич в "Актуальном интервью" оценил роль таких комплексов в медицине.

"Роботический комплекс Medbot - это следствие трех вещей. Первое - это всепогодное партнерство, которое установлено между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой, и работа нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина", - отметил Юрий Горбич.

Он также подчеркнул высокий уровень подготовки белорусских специалистов. "Второй момент - это технологический уровень медицины в Республике Беларусь, и даже не столько это, сколько возможности людей, которые работают в хирургии и в медицине в Минске и в Республике Беларусь. Они достаточны для того, чтобы использовать самое передовое оборудование, что есть в настоящий момент", - сказал председатель комитета.

Юрий Горбич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c28a500-dfe5-4bc2-be6a-588b0de6181d/conversions/0d442cb4-e557-44f7-ae94-4dac0b548beb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c28a500-dfe5-4bc2-be6a-588b0de6181d/conversions/0d442cb4-e557-44f7-ae94-4dac0b548beb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c28a500-dfe5-4bc2-be6a-588b0de6181d/conversions/0d442cb4-e557-44f7-ae94-4dac0b548beb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c28a500-dfe5-4bc2-be6a-588b0de6181d/conversions/0d442cb4-e557-44f7-ae94-4dac0b548beb-xl-___webp_1920.webp 1920w

По словам Юрия Горбича, главное преимущество роботического комплекса - возможность проводить операции в труднодоступных анатомических областях. "Этот роботический комплекс позволяет делать те операции, которые раньше были сопряжены с определенным риском осложнений в тех полостях, в которых сложно развернуться, когда нам нужен не прямой инструмент, а инструмент, способный повернуться непосредственно в полости операции", - пояснил он.

И это не то, что заменяет хирурга. Это то, что дополняет хирурга и позволяет ему комфортнее работать. А нашим пациентам получать помощь с меньшим количеством осложнений. Юрий Горбич

Отвечая на вопрос о перспективах полной замены хирургов роботами, он привел историческую аналогию: "Бытует такое мнение, что робот когда-то заменит хирурга. Может быть, это будет в будущем. Возьмем книги, например, Герберта Уэллса. Посудомоечные машины и автоматические стиральные машины тоже тогда казались каким-то чудом фантастики. В настоящий момент это то, что есть практически в каждом доме. Поэтому, может быть, когда-нибудь мы к этому придем".