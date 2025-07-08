Энергетики устраняют последствия ночной непогоды в Брестской области

В Брестской области за минувшие сутки из-за непогоды возникали нарушения в электроснабжении в 72 населенных пунктах, пишет БЕЛТА со ссылкой на РУП "Брестэнерго".

"По информации на 8:30, энергетики продолжают устранять последствия ночной непогоды в 12 населенных пунктах региона. В настоящее время идет замена упавших опор, ликвидация обрывов на линиях электропередачи, уборка поваленных деревьев. Все ресурсы энергетиков направлены на выполнение заявок от населения", - рассказали в "Брестэнерго". Последствия разгула стихии устраняют 26 бригад, задействованы 23 единицы спецтехники.