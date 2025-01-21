Ермошина: Чтобы выбор был ответственный, молодежь должна понимать, кто такой Президент

Важными встречами наполнена электоральная кампания. 21 января заслуженный юрист Беларуси, председатель ЦИК в 1996-2021 гг. Лидия Ермошина встретилась с впервые голосующими в Могилеве.

Мероприятие прошло в Белорусско-Российском университете, на котором присутствовали 300 юных участников. Лидия Ермошина отметила, что от молодых избирателей ждут осознанного и ответственного решения на выборах Президента Республики Беларусь.

Лидия Ермошина:

"Для того чтобы выбор был осознанный и ответственный, молодежь должна понимать, кто такой Президент, какова его роль, как много зависит от самих избирателей. Это является самым главным. Что же касается процедуры голосования, то она у нас абсолютно простая и не требует особых навыков".

Владислав Лохов, студент Белорусско-Российского университета: "Я волнуюсь из-за того, что иду на выборы первый раз. Хотелось бы мира в нашей стране. Мне очень важно, что у нас будет происходить в дальнейшее годы".