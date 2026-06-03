ЕС планирует оштрафовать Google на сотни миллионов евро

ЕС планирует оштрафовать компанию Google на сотни миллионов евро из-за нарушения правил конкуренции в поисковой выдаче.

Расследование касается опасений Еврокомиссии, что Google отдает предпочтение собственным сервисам и услугам в результатах поиска, ставя конкурентов в менее выгодное положение. Проверка была официально начата в марте 2025 года.

Как отмечается, решение о штрафе находится на завершающей стадии. Если оно будет принято, наказание станет крупнейшим из назначенных Евросоюзом за нарушение своего закона о цифровых рынках (DMA), который направлен на ограничение власти крупных технологических компаний.

В Google заявили, что намерены урегулировать спор, однако раскритиковали влияние требований Евросоюза на работу поисковой системы. В компании отметили, что изменения, внесенные в поисковый сервис в соответствии с DMA, стали "самым масштабным ухудшением продукта" за всю его историю.

К слову, в сентябре 2025 года Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на европейском рынке цифровой рекламы.

Почему это происходит, в студии "Первого информационного" рассказал Никита Татищев, аналитик Белорусского института стратегических исследований.

"Это очень многоплановая ситуация, потому что есть причины как экономические, так и политические, и сугубо технические", - отметил аналитик.

По его словам, экономические причины заключаются в том, что в последние годы очень сильно растет трафик. Растут те скорости передачи данных, которые обеспечивают провайдеры, которые обеспечивает телеком. "И как-то так получается, что трафик генерируют крупные компании - Microsoft, Google, Amazon, Netflix и так далее, но платят за них по сути провайдеры, потому что нагрузка на сеть растет. Кстати, это не только для европейского телекома характерно, просто у них есть свои особенности. Это характерно для любого телекома мирового. И получается так, что ситуация складывается несправедливая. То есть, есть такое понятие "последняя миля" - тот участок сети, который идет непосредственно от провайдера до пользователя. И он обслуживается провайдером, он обслуживается телекомом. Но нагрузка на трафик создается за счет вот этих всех сервисов. Это, конечно, страшно нервирует регуляторов. Их можно понять, потому что стоимость интернета снижается, а нагрузка растет, и все это вынуждены платить провайдеры. И это одна из причин, убежден, неявная, за счет которой вот так сильно прессуют, в том числе Google", - прокомментировал Татищев.

Он напомнил, что до этого была ситуация с Apple, когда в обход App Store заставили новые магазины приложений ввести в Европе. "В общем-то старая-старая, так сказать, сказка в отношении Microsoft - Internet Explorer. Когда Microsoft как монополист Windows ввел Internet Explorer, это тоже очень сильно нервировало западных регуляторов: как европейских, так и американских", - напомнил аналитик.

Однако он убежден, что концептуально Еврокомиссия права. "Потому что то положение, с которым они сталкиваются, действительно вредит конкуренции. Другой вопрос, что конкуренция как явление показывает в том числе на примере крупных компаний, что она конечна, потому что все равно появляется монополист, который побеждает в этой конкуренции. Получается, вы победитель, а далее пытаетесь как-то снова распылить на отдельные компании, - сказал Татищев. - И, к слову, это же парадоксальным образом может случиться с самими европейскими провайдерами, потому что их в Европе очень много. Например, в Штатах порядка трех крупных, и в Китае порядка трех-четырех, а в Европе очень много, у каждой страны по несколько своих провайдеров. И сейчас в рамках серьезных финансовых затрат провайдеры, вероятно, будут укрепляться. И поэтому то, с чем частично борется Еврокомиссия в лице Google, наоборот, придет к самим операторам".