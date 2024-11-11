Есть первые пострадавшие. В МЧС напомнили правила безопасного обращения с пиротехникой

О правилах безопасного обращения с пиротехникой еще раз напомнили в МЧС. ЧП с фейерверками пополняют сводки спасателей и медиков.

Так, в Барановичах мальчик 10 лет, поджигая петарду, получил ожоги руки, а в Шклове накануне ночью травмы и рваные раны на руках получил 38-летний мужчина при запуске фейерверка.

В МЧС напоминают, что любое пиротехническое изделие потенциально опасно.

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:

"У нас есть сегодня основания считать, что участились случаи преждевременной сработки пиротехнических изделий. Это говорит в первую очередь о том, что даже если вы соблюдаете все рекомендации по безопасности, существует риск получить травму при использовании пиротехники. Мы настоятельно рекомендуем нашим гражданам избегать использования салютов, фейерверков, петард и других пиротехнических изделий второго-третьего класса опасности бытового назначения. В первую очередь для того, чтобы сохранить свое здоровье, свою жизнь. Обязательно проговорить со своими детьми о существующих рисках".