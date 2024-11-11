3.41 RUB
3.41 USD
3.54 EUR
ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаТехнологииПроисшествияРегионыКультураЗдоровьеСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Есть первые пострадавшие. В МЧС напомнили правила безопасного обращения с пиротехникой
О правилах безопасного обращения с пиротехникой еще раз напомнили в МЧС. ЧП с фейерверками пополняют сводки спасателей и медиков.
Так, в Барановичах мальчик 10 лет, поджигая петарду, получил ожоги руки, а в Шклове накануне ночью травмы и рваные раны на руках получил 38-летний мужчина при запуске фейерверка.
В МЧС напоминают, что любое пиротехническое изделие потенциально опасно.
Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:
"У нас есть сегодня основания считать, что участились случаи преждевременной сработки пиротехнических изделий. Это говорит в первую очередь о том, что даже если вы соблюдаете все рекомендации по безопасности, существует риск получить травму при использовании пиротехники. Мы настоятельно рекомендуем нашим гражданам избегать использования салютов, фейерверков, петард и других пиротехнических изделий второго-третьего класса опасности бытового назначения. В первую очередь для того, чтобы сохранить свое здоровье, свою жизнь. Обязательно проговорить со своими детьми о существующих рисках".
Покупать пиротехнику нужно в специализированных магазинах. У изделий должны быть сертификаты и подробные инструкции по применению, а на упаковке - указаны требования безопасности. Это тот случай, когда сначала необходимо прочитать, а потом уже применять. Обязательно обращать внимание на сроки годности, просроченную продукцию использовать нельзя. Зрителям нужно отойти на расстояние, которое указано на упаковке изделия. Нельзя применять пиротехнику в местах большого скопления людей, на парковках, у жилых домов и возле линий электропередачи. Простые и обязательные правила в эти праздничные дни.
Президент
Все
Какими знаковыми событиями отметился 2024-й - взгляд Натальи Бреус, которая была в гуще событий
Любимый парфюм Лукашенко и привычная разминка - какие итоги этой недели Президента Беларуси
Лукашенко выразил соболезнования народу Республики Корея в связи с крушением пассажирского самолета
Лукашенко: США просят Беларусь расширить штат в своем посольстве в Минске
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
"Гастролер года", "Лучший монтаж забора": кто получил награды адаптированного "Оскара-2024"
В Турции допустили возможность переноса президентских выборов с 2028-го на 2027 год
Черный день в авиации - авиакатастрофа, крушение легкомоторного самолета и аварийные посадки
На египетском курорте турист погиб из-за нападения акулы
Регионы
Все
Происшествия
Все