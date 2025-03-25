"Это наш лидер". Эксперты подчеркивают важную роль Лукашенко в развитии суверенной Беларуси

За пять лет все, что Президент Беларуси обещал на предыдущей инаугурации, было реализовано. Это очень сложный и важный этап постепенного перехода к новому поколению управленцев. А впереди ответственный виток в развитии суверенной страны.

Мнения экспертов.

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Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости": "События вокруг нашей страны не добавляют нам оптимизма. Беларуси приходится преодолевать вызовы экономические в виде незаконных рестриктивных мер, военно-политические. Поэтому, безусловно, сам институт президентства, который подчеркивается этой церемонией инаугурации, сам высокий статус государственного служения важен и для Беларуси как фиксация народной победы, и для белорусского общества, которое является главной, важнейшей частью этой победы и, собственно, дает полномочия нашему Президенту на следующий пятилетний срок".

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Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии: "Для меня большая честь находиться на таком мероприятии. Для страны это важный политический момент. И здесь мы демонстрируем то, что наш Президент выбран большинством голосов. Поэтому это мероприятие показывает всему миру, что это наш лидер, наш Президент, вокруг которого мы объединяемся".

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