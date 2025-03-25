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"Это наш лидер". Эксперты подчеркивают важную роль Лукашенко в развитии суверенной Беларуси
За пять лет все, что Президент Беларуси обещал на предыдущей инаугурации, было реализовано. Это очень сложный и важный этап постепенного перехода к новому поколению управленцев. А впереди ответственный виток в развитии суверенной страны.
Мнения экспертов.
Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости": "События вокруг нашей страны не добавляют нам оптимизма. Беларуси приходится преодолевать вызовы экономические в виде незаконных рестриктивных мер, военно-политические. Поэтому, безусловно, сам институт президентства, который подчеркивается этой церемонией инаугурации, сам высокий статус государственного служения важен и для Беларуси как фиксация народной победы, и для белорусского общества, которое является главной, важнейшей частью этой победы и, собственно, дает полномочия нашему Президенту на следующий пятилетний срок".
Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии: "Для меня большая честь находиться на таком мероприятии. Для страны это важный политический момент. И здесь мы демонстрируем то, что наш Президент выбран большинством голосов. Поэтому это мероприятие показывает всему миру, что это наш лидер, наш Президент, вокруг которого мы объединяемся".
Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного совета депутатов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы чувствуем ответственность за то, что рядом с главой государства мы обязаны сделать все, чтобы наша страна развивалась так же эволюционно, так же поступательно, так же мирно. И я уверен, что будущее нашей страны прекрасное, потому что те традиции, которые заложены в становление нашей страны, тот фундамент, который создавался главой государства и всем нашим обществом, дают нам уверенность в том, что наша страна будет развиваться, несмотря ни на какие геополитические потрясения, происходящие в мире".