Этот контент будет в трендах. Участники "Фабрики блогеров" вели прямые эфиры из Дворца Независимости

Молодые, креативные и талантливые белорусы, которым и предстоит внедрять свои свежие идеи в жизнь, сегодня посетили Дворец Независимости. На экскурсию были приглашены участники реалити-шоу "Фабрика блогеров".

Напомним, проект собрал наиболее известных производителей медиаконтента из всех регионов Беларуси. Они продвигают нашу страну на различных платформах. Как признались блогеры, контент из такого места уж точно залетит в тренды! Чтобы показать фолловерам резиденцию главы государства, участники прямо на месте вели прямые эфиры.

Александр Лавринович, продюсер проекта "Фабрика блогеров": "То, что уже я в кулуарах услышал от наших блогеров, то, что они запускают прямой эфир и говорят «Ребята, вы не верили, что здесь реально можно побыть, смотрите!» И они показывают, что в принципе у нас открытая страна, у нас открытый Президент, добрые люди и все, что есть в нашей стране, это все принадлежит людям. Это все открыто, это все доступно, и наши блогеры пришли, чтобы в этом убедиться сами и донести эту позицию и своим зрителям".

Творческие гости в моменте генерировали идеи и разыгрывали миниатюры. Например, в Каминном зале блогеры провели «переговоры», в результате которых договорились о взаимном безвизовом режиме для Могилевской и Брестской областей.

Сергей Лосев, участник проекта "Фабрика блогеров": "Дворец нас поразил своими масштабами. Когда ты находишься в таком месте, у тебя уже и мысль по-другому формируется, где действительно принимаются решения на высочайшем уровне, но и мы попробовали себя в роли глав пока что наших областей - Брестской и Могилевской".

А в Зеленом зале, известном тем, что здесь заседала «нормандская четверка», блогеры настолько впечатлились круглым столом, что прямо за ним и определили, кто контент-мейкер номер 1.

"Тут очень все, и освещение, в первую очередь, как для блогера, здесь очень крутое. Во-вторых, можно добавить то, что здесь очень много материала можно поснимать", - поделился своими впечатлениями участник проекта «Фабрика блогеров» Дмитрий Юрков.