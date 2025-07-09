Формирование "Объединенный переходный кабинет" признано террористической организацией

Объединенный переходный кабинет признан террористическим формированием на территории Беларуси. Верховным судом удовлетворено заявление Генпрокурора о признании иностранного формирования "Объединенный переходный кабинет" с входящими в его состав структурными подразделениями террористической организацией и запрете его деятельности на территории нашей страны. Представленные суду доказательства позволили сделать вывод о наличии в действиях организаторов и активных участников так называемого Кабинета элементов террористической деятельности.

"Ряд членов формирования непосредственно участвовал в организации на территории страны актов терроризма. Данные обстоятельства подтверждаются материалами уголовных дел, в том числе о разжигании социальной вражды и розни, заговоре с целью захвата государственной власти, совершении многих других тяжких и особо тяжких преступлений, по которым судами постановлены обвинительные приговоры. Генеральная прокуратура обращает внимание на то, что любое участие в деятельности террористической организации, ее финансирование либо содействие такой деятельности, например, через вербовку новых членов, обучение или подготовку лиц в этих целях, влекут наступление уголовной ответственности".