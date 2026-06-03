Форум молодых литераторов объединит писателей из всех регионов Беларуси

3 июня состоится открытие I Форума молодых литераторов Беларуси. Его главная цель - выстроить открытый диалог между новым поколением авторов и руководителями ведущих государственных СМИ и издательств. В Минске соберутся писатели из всех регионов страны: прозаики, поэты, драматурги и публицисты.

3 июня, в первый день форума, специально для мастеров слова будут организованы тематические секции. А 4 июня мероприятие перенесется в Национальную библиотеку Беларуси, где пройдет диалоговая площадка с участием представителей республиканских органов государственного управления.