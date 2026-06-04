Форум молодых литераторов собрал более 40 участников из всех регионов Беларуси

В Минске стартовал I Форум молодых литераторов Беларуси, собравший авторов из всех регионов страны.

Более 40 мастеров слова привезли свои рукописи в столицу. Участники представили свои работы и получили оценки и рекомендации от мастеров белорусской словесности. Также накануне для молодых авторов была организована работа нескольких профильных секций: проза, поэзия, публицистика и драматургия.

4 июня в Национальной библиотеке Беларуси пройдет диалоговая площадка, где литераторы обсудят механизмы продвижения творчества.

Денис Езерский, замминистра информации Беларуси: "Молодежь проявляет себя на различных форумах, различных сайтах, где презентует свое творчество. И нам хочется, чтобы молодые авторы прежде всего отражали нашу повестку, чтобы они на сегодняшний день писали о Беларуси, о наших людях, о гостеприимстве нашей страны, и чтобы их книги появлялись не только в интернете, но и на полках магазинов, библиотек".

Анна Кершис, участница Форума молодых литераторов Беларуси, рассказала, что начала писать еще ребенком, публиковалась в газете "Зорька", журнале "Качели", также участвовала в конкурсах от Союза писателей Республики Беларусь. "Я занимаюсь любимым делом, поэтому периодически пишу. Три рассказа подала для обсуждения на форуме. Очень жду обсуждения и хочу узнать, где есть какие-то минусы, а где плюсы, что лучше развить", - поделилась Анна.

Несмотря на то что Дмитрий Шелег молодой автор, у него уже изданы 24 книги. "Я приехал, чтобы рассказать молодым авторам о своем творчестве и может быть поделиться какими-то приемами, рассказать о современном продвижении в интернете, о продаже своих книг на интернет-площадках, в том числе и зарубежных. Мои книги переведены на английский и немецкий языки", - рассказал он.

Наталья Лабеева, участница Форума молодых литераторов Беларуси, пишет в русле философской прозы и раскрывает многие философские вопросы. "2025-й - Год белорусской женщины, и у меня очень много литературных миниатюр о женщине, о сущности женщины, как я считаю, очень актуальных на сегодняшний день", - призналась молодой автор.