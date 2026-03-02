3.75 BYN
ГАИ Минска проводит рейды по проверке маршруток
ГАИ Минска проводит профилактические и рейдовые мероприятия. В первую очередь обращают внимание на размещение пассажиров в салоне маршруток, а также на наличие всех необходимых документов у водителей, в том числе лицензии на работу компании-перевозчика.
Сами водители должны понимать ответственность и стремиться соблюдать скоростной режим, дистанцию, а также контролировать, чтобы пассажиры обязательно пристегивались ремнями безопасности.
"Проводятся еженедельные осмотры. Водители правила дорожного движения соблюдают. Документы все в порядке, всегда проходим техосмотр. Все оплаты есть, пассажирам всегда говорим, чтобы пристегивались, оказываем помощь, если надо", - поделился водитель маршрутки.
Важный аспект проверки - наличие аптечки и огнетушителя. Эти обязательные атрибуты должны соответствовать срокам годности.
Также по правилам дорожного движения заменить зимнюю резину на летнюю можно уже в марте, но ГАИ просит не спешить и сделать это чуть позже во избежание ДТП.