ГАИ Минска проводит рейды по проверке маршруток

ГАИ Минска проводит профилактические и рейдовые мероприятия. В первую очередь обращают внимание на размещение пассажиров в салоне маршруток, а также на наличие всех необходимых документов у водителей, в том числе лицензии на работу компании-перевозчика.

Сами водители должны понимать ответственность и стремиться соблюдать скоростной режим, дистанцию, а также контролировать, чтобы пассажиры обязательно пристегивались ремнями безопасности.

"Проводятся еженедельные осмотры. Водители правила дорожного движения соблюдают. Документы все в порядке, всегда проходим техосмотр. Все оплаты есть, пассажирам всегда говорим, чтобы пристегивались, оказываем помощь, если надо", - поделился водитель маршрутки.

водитель маршрутки news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b884122-bb3b-4055-a421-c774a0dfc711/conversions/40f4687d-8ba9-4e75-a1a3-3454f191888d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b884122-bb3b-4055-a421-c774a0dfc711/conversions/40f4687d-8ba9-4e75-a1a3-3454f191888d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b884122-bb3b-4055-a421-c774a0dfc711/conversions/40f4687d-8ba9-4e75-a1a3-3454f191888d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b884122-bb3b-4055-a421-c774a0dfc711/conversions/40f4687d-8ba9-4e75-a1a3-3454f191888d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Важный аспект проверки - наличие аптечки и огнетушителя. Эти обязательные атрибуты должны соответствовать срокам годности.