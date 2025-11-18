Вильнюс может открыть границу с Беларусью раньше 30 ноября

Появляются первые подробности встречи литовских и белорусских пограничников. Как пишут литовские СМИ, Вильнюс поднимал вопросы контрабанды, ситуацию с закрытием пунктов пропуска и грузоперевозчиками, а также тему незаконной миграции.

Также сообщается, что решение об открытии границы будет принято 18 ноября ближе к вечеру Комиссией по нацбезопасности с учетом результатов "технических переговоров пограничников и других обстоятельств".

На фоне растущего давления со стороны литовского бизнеса и перевозчиков Вильнюс теперь уже склоняется к тому, чтобы открыть границу не 30 ноября, как было запланировано изначально, а раньше. Об этом сказал председатель литовского парламентского комитета по внешней политике.