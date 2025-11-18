Во Дворце Воловичей в Святске реставраторы продолжают раскрывать уникальную живопись XVIII века

Во Дворце Воловичей в Святске продолжают раскрывать уникальную живопись XVIII века. Реставраторы сейчас работают сразу в нескольких залах. Под старой штукатуркой открываются декоративные элементы и цветовые слои, скрытые более 200 лет.

Специалисты отмечают: качество живописи исключительное. Несмотря на повреждения, общий уровень сохранности поражает. Особый интерес вызывают портреты императоров и вновь открывшийся женский портрет.

Игорь Гоняев, директор дизайн-студии:

"Мы видим тончайшую проработку - тени, полутени, темперная лессировочная живопись. Художник чуть заметными слоями набирал нужный тон, это так называемая классическая гризайль, которая сохранилась. Я впервые вижу такой памятник XVIII века в Беларуси, где такая сохранность, и видно мастерство и вся техника".

Задача реставраторов - не просто раскрыть живопись, но и сохранить ее: укрепить основу, стабилизировать краску и восстановить утраченные элементы.