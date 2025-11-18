3.66 BYN
Во Дворце Воловичей в Святске реставраторы продолжают раскрывать уникальную живопись XVIII века
Во Дворце Воловичей в Святске продолжают раскрывать уникальную живопись XVIII века. Реставраторы сейчас работают сразу в нескольких залах. Под старой штукатуркой открываются декоративные элементы и цветовые слои, скрытые более 200 лет.
Специалисты отмечают: качество живописи исключительное. Несмотря на повреждения, общий уровень сохранности поражает. Особый интерес вызывают портреты императоров и вновь открывшийся женский портрет.
Игорь Гоняев, директор дизайн-студии:
"Мы видим тончайшую проработку - тени, полутени, темперная лессировочная живопись. Художник чуть заметными слоями набирал нужный тон, это так называемая классическая гризайль, которая сохранилась. Я впервые вижу такой памятник XVIII века в Беларуси, где такая сохранность, и видно мастерство и вся техника".
Задача реставраторов - не просто раскрыть живопись, но и сохранить ее: укрепить основу, стабилизировать краску и восстановить утраченные элементы.
Работы требуют ювелирной точности. В нескольких залах сохранились еще не изученные участки, и у специалистов есть основания предполагать, что сюрпризы комплекса Воловичей на этом не заканчиваются.