Брюссель удваивает финансирование грузинских НПО, пытаясь обойти закон об иноагентах

Брюссель обходит грузинский закон об иноагентах и удваивает финансирование НПО. Как заявила

еврокомиссар Марта Кос, в настоящее время в Европе ищут способы переводить деньги подконтрольным Западу неправительственным организациям, не нанося им вреда.

Она также выразила недовольство тем, что правительство Грузии очень внимательно следит за тем, кому Брюссель выделяет средства.

Закон об иноагентах приняли в Грузии в 2025 году. Согласно ему, НПО запрещено получать иностранные гранты без одобрения правительства.