"Где-то казнят и мою маму" - ветеран рассказал, как в годы войны Минск заполнили виселицы

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1100 страшных дней и ночей фашистской оккупации Минска обернулись настоящей драмой для его жителей. Им, как и всему белорусскому народу, пришлось пройти через ужасы массовых расстрелов и газовых камер, пережить пытки, угон в рабство и тотальное уничтожение самыми изощренными способами.

12 октября 1941 года стал еще одним трагическим днем в истории белорусской столицы. Нацисты устроили в городе одну из первых показательных казней. На виселице оказались 12 участников Минского подполья. Больше виселицы в городе не пустовали.

Геннадий Владимирович Юшкевич родился 1 января 1928 года в Минске. Он помнит все ужасы войны до сих пор, их невозможно забыть. Ветеран рассказал, как потерял мать в годы Великой Отечественной войны и как ему пришлось бежать от фашистов. Подробности смотрите в фильме "Геноцид. Последние свидетели".

Геннадий Владимирович Юшкевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee8dab1b-f7fa-4496-a8a4-b95ff9128fa7/conversions/09dd51e0-8c2a-47c2-97e7-d1f32ff80d8a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee8dab1b-f7fa-4496-a8a4-b95ff9128fa7/conversions/09dd51e0-8c2a-47c2-97e7-d1f32ff80d8a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee8dab1b-f7fa-4496-a8a4-b95ff9128fa7/conversions/09dd51e0-8c2a-47c2-97e7-d1f32ff80d8a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee8dab1b-f7fa-4496-a8a4-b95ff9128fa7/conversions/09dd51e0-8c2a-47c2-97e7-d1f32ff80d8a-xl-___webp_1920.webp 1920w Геннадий Владимирович Юшкевич

"В районе Комаровки вдруг начали сгонять людей. В центре стоял сгоревший танк, а возле него было два столба. Туда сгоняли людей литовцы, они по форме отличались от немецких солдат. К столбам подъехала машина, эти люди в литовской форме начали привязывать к столбам веревки. Потом машина начала отъезжать, а из кузова выволоклись три фигуры, они повисли на веревках, завертелись. Какая-то женщина крикнула: "Их же повесили". Потом кто-то сказал, что по всему городу вешают людей. Я тогда подумал, что где-то, наверное, казнят и мою маму", - вспоминал Геннадий Юшкевич.

Тогда, будучи маленьким мальчишкой, он побежал в центр города. Пробегая около площади Свободы, он увидел еще повешенных жителей города. Добежав до улицы Карла Маркса, Геннадий увидел висящую на суку дерева женщину в коричневом пальто. "Пальто цвета кофе с молоком, такое было у моей мамы. Я помню, что лицо у нее было закрыто волосами, а на одной ноге не было туфли. Тогда сестра мне сказала: "Маму искать больше не надо, ее казнили", - рассказал ветеран.

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Оккупированный фашистами Минск - это лагеря смерти в Дроздах и на улице Широкой, Шталаг-352, печально известные Тростенец и Минское гетто. Тысячи военнопленных, которых гнали по улицам столицы, стоны и крики умирающих людей за колючей проволокой концлагерей, погромы и расстрелы в гетто - это то, чем начинал жить Минск с первых дней нацистского вторжения.

"В первые дни войны гнали очень много военнопленных, целые колонны. Их гнали по Советской улице, сейчас это проспект наш главный. После прохождения колонн вся улица была усыпана мертвыми телами. Кто не мог идти, того пристреливали на месте", - поделился Геннадий Юшкевич.

Фашисты начинали устанавливать свои порядки в городе с массовых казней, расстрелов. И они становились делом обыденным.

"Первый расстрел, я помню, был в месте, которое называлось тогда Тучинка. Там когда-то был кирпичный завод и был огромный котлован. И вот в этом котловане происходили расстрелы, а потом какой-то жидкостью все это облили и подожгли. Над городом стояла гарь. Это было в октябре 1941 года", - добавил ветеран.

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С осени 1941 года по Минску поползли слухи о массовых расстрелах в детских домах. Совсем скоро они подтвердились. Жители города стали свидетелями жестоких расправ над детьми. Не обошла беда стороной и Гену Юшкевича.

Детский дом, в котором был мальчик, находился на улице Бакунина. Там собрали группу детей и вывезли оттуда. Угроза нависла и над Геной Юшкевичем. "Моя воспитательница Вера Андреевна была хорошо знакома с моей мамой. Она сказала мне, что нужно бежать. Мне организовали побег, кастелянша дала несколько сухариков. Мне помогли спуститься со второго этажа по простыне, я драпанул с детского дома", - рассказал Геннадий Юшкевич.

После побега судьба свела Гену Юшкевича с разведгруппой "Чайка".

Каждый день для жителей Минска и его окрестностей становился испытанием. Отовсюду приходили страшные вести о расстрелах людей, облавах, расправах над теми, кто вызывал подозрения.

В созданных фашистами концлагерях в Минске и его окрестностях, были уничтожены свыше 400 тыс. военнопленных и мирных граждан. Среди жертв нацистов значатся и воспитанники детских домов. На Заславской улице, Надеждинской, в Слободском переулке. Только в сентябре 1942 года в городе были расстреляны 100 ни в чем не повинных детей.

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