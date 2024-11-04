Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев

В Беларуси отмечается увеличение спроса на санаторно-курортное лечение. На сегодняшний день брендом остается Нарочь, в этом регионе самое большое количество санаториев.

Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Геннадий Болбатовский в проекте "Актуальное интервью" рассказал, какие здравницы предпочитают белорусы и в чем изюминка наших санаториев.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению:

"В Минской области у нас самое большое количество санаториев, поэтому она лидирует по показателям, по общей выручке. Но в том числе у нас в каждом регионе есть свои уникальные природные лечебные факторы. Поэтому в других областях тоже есть достойные объекты. Причем мы распределяем санатории по профилю лечения, поэтому каждый человек вправе выбрать тот регион в соответствии со своими критериями".

Директор Республиканского центра по оздоровлению заявил, что в белорусских здравницах используются лечебные факторы, научно обоснованные методики, сохранен кадровый потенциал. Также в Беларусь приезжают иностранцы за процедурами, которые они не могут получить в другом месте.