ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев

Изображение

В Беларуси отмечается увеличение спроса на санаторно-курортное лечение. На сегодняшний день брендом остается Нарочь, в этом регионе самое большое количество санаториев.

Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Геннадий Болбатовский в проекте "Актуальное интервью" рассказал, какие здравницы предпочитают белорусы и в чем изюминка наших санаториев.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению:

"В Минской области у нас самое большое количество санаториев, поэтому она лидирует по показателям, по общей выручке. Но в том числе у нас в каждом регионе есть свои уникальные природные лечебные факторы. Поэтому в других областях тоже есть достойные объекты. Причем мы распределяем санатории по профилю лечения, поэтому каждый человек вправе выбрать тот регион в соответствии со своими критериями".

Изображение

Директор Республиканского центра по оздоровлению заявил, что в белорусских здравницах используются лечебные факторы, научно обоснованные методики, сохранен кадровый потенциал. Также в Беларусь приезжают иностранцы за процедурами, которые они не могут получить в другом месте.

"Мы в лечении используем именно минеральные воды, лечебные грязи нашей страны, которые обладают уникальным эффектом. Мы говорим о том, что эффективность этих мероприятий на высоком уровне, потому что мы видим ежегодный рост обращений за услугами санаторного оздоровления, что свидетельствует об устойчивом спросе. Мы видим результаты медицинской эффективности, потому что сегодня бы человек не поехал в санаторий, если бы он не получил ожидаемого медицинского эффекта", - отметил Геннадий Болбатовский.

здоровьеобществоАктуальное интервью

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все