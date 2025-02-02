Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении экстремиста Беспалова

По их информации, обвиняемому инкриминировано 10 уголовных статей. В том числе Беспалову вменяются: действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни; организация общественных беспорядков; совершение акта терроризма и других действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности страны; клевета в отношении Президента Беларуси и его публичное оскорбление; заговор и призывы к захвату власти.

"Согласно материалам дела, обвиняемый вступил в заговор с целью захвата государственной власти, с мая 2020 года, находясь в Беларуси, а после 2 июля этого же года в Литве, Чехии, Украине и Польше, он в составе организованной группы обеспечил размещение в подконтрольном ему телеграм-канале публикаций, фотоизображений и видеозаписей. В них сообщалось о планировании массовых беспорядков, содержались призывы к насилию, погромам, поджогам, уничтожению имущества и вооруженному сопротивлению представителям власти, - рассказал Дмитрий Брылев, начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Беларуси. - Он же в целях радикализации и вовлечения широкого круга людей в массовые беспорядки размещал в телеграм-канале призывы к участию в них граждан в совершении иных преступлений, включая акты терроризма".