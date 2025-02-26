Генпрокурор Андрей Швед в деталях рассказал о работе ведомства в 2024 году

Исключительный уровень отношений Минска и Москвы - Беларусь и Россия ратифицировали договор о гарантиях безопасности. Документ стратегический, имеет важное значение для обеспечения внешнеполитических интересов Союзного государства, оборонной безопасности по внешнему периметру наших границ и не только. Равноправное партнерство и справедливая экономика - важный элемент союзного строительства. В частности, безопасности в Беларуси, уровню преступности и обеспечению правопорядка было посвящено совместное заседание парламента. Генпрокурор Андрей Швед выступил перед депутатами и сенаторами и в деталях рассказал о работе ведомства в минувшем году.

Беларусь была и остается безопасной республикой. Это подтверждает и статистика. Сегодня самый низкий уровень преступности за всю нашу суверенную историю. Например, только за минувший год уровень преступлений снизился на 14 %. Положительная динамика в целом по стране.

Поубавилось и число особо тяжких преступлений. Стало меньше фактов домашнего насилия, убийств и грабежей. Вместе с тем вызывает настороженность рост преступности среди несовершеннолетних и детской смертности. Этим вопросам уделят особое внимание в нынешнем году.

Сфокусируются и на вопросах кибербезопасности. Здесь статистика также не радует, причем рост таких преступлений – это мировая тенденция.

В стране принят комплексный план, как противостоять этим вызовам. Однако мошенники ищут новые способы: предоплата за покупку и доставку товара, вложения в ценные бумаги. Для вывода денежных средств используются криптовалюты. Цифровые деньги на особом контроле прокуратуры и МВД. Вместе с тем важно самим быть во всеоружии.

"Ни в коем случае не вступайте в разговоры с незнакомыми людьми. Не отдавайте свои деньги кому бы то ни было. Думайте, прежде чем что-то делать, с кем-то общаться. Официальные органы власти никогда по мессенджерам, по мобильной связи какие-то вопросы не решают. Если возникли сомнения, звоните в оперативную службу органов внутренних дел", - отметил Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси.

Борьба с коррупцией останется одним из приоритетов работы ведомства. Такие факты, увы, не редкость, особенно в промышленности, сельском хозяйстве и лесной отрасли. В минувшем году раскрыто свыше тысячи коррупционных преступлений.

В основном это хищения и взятки. Деньги передавали должностным лицам за лоббирование интересов частных компаний. По закону ответят все, в том числе те, кто месяцами не платил зарплату.

"Главное, что 7,5 млн рублей заработной платы реально взыскано. В прошлом году люди получили заработную плату, притом многие из них по полугоду, по году не получали. И сократилось число организаций, мы стали акцентировать внимание в своей работе именно на средние и мелкие предприятия", - поделился Андрей Швед.

Прокуратуре предстоит разобраться и с необоснованным выводом зарубежными инвесторами валюты за пределы Беларуси. Речь о сотнях миллионов долларов.

"Президент очень правильно поставил задачу по выводу денежных средств за рубеж отдельными компаниями и отдельными фирмами. Что в этом направлении, вы считаете, нужно нам делать, может, дополнительно и каким образом эту работу усилить?" - спросил Олег Гайдукевич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

"Готовится к принятию ряд актов, которые, на наш взгляд, в принципе в правильном векторе все это делают. И этот вопрос у нас находится, как и ранее, согласно последнему поручению главы государства, на особом контроле. Мы будем все это отслеживать, вплоть до должностных лиц, которые, скажем так, не принимают решения, которые должны принимать и защищать наши экономические интересы", - рассказал генеральный прокурор Беларуси.

В прошлом году вдвое сократилось количество экстремистских преступлений. 1,5 тыс. обвиняемых, 62 преступника скрываются за рубежом. Дома их без вариантов ждет суд. Такая судьба, скорее, исключение из правил для тех, кто променял нашу страну на мифическое благо и готов вернуться домой. В стране продолжает работать специальная комиссия. Если чист перед законом, ничего не предъявят.

Андрей Швед заявил: "Первые признаки того, что стали более активно обращаться, уже имеются. К нам стали обращаться даже родители молодых людей, которые находятся за рубежом, по ряде причин боятся возвращаться в нашу страну. На данный момент было рассмотрено 241 обращение. Определенная часть сейчас в работе. Точно сказать не могу, это до 10 заявлений на данный момент. Более 30 лицам мы дали положительные ответы. 20 человек уже вернулись в нашу страну. Поэтому работа продолжается. Мы замечаем определенную активность. Я думаю, то, что касается обстоятельств возвращения на родину, условий пребывания за рубежом, как и ранее анонсировалось, мы просим всех, кто возвращается, чтобы они, кто желает, рассказали правду о том, как им там жилось за рубежом, какое отношение реальное к белорусам. И я думаю, из их уст люди пусть узнают истинное лицо тех наших, скажем так, соседей в первую очередь по западной границе, которые пытаются нас здесь чему-то учить".

Впрочем, вдоль западной границы показывают отнюдь не демократию. Преступления силовиков Польши и Литвы против мигрантов незамеченными нашей прокуратурой точно не остаются. Уже зафиксированы и доказаны более 40 таких фактов.

Генеральная прокуратура вносит весомый вклад в сохранение исторической памяти о подвиге наших предков в годы Великой Отечественной войны. На данный момент готовят материалы в отношении еще как минимум пяти палачей. Скоро их фамилии озвучат общественности. Досконально изучают каждый факт насилия.

"Мемориальный комплекс и наша Брестская областная прокуратура исследовали тему и защитников Брестской крепости, и геноцид семей защитников Брестской крепости, которые немцы проводили в 42-м, например, году. Многие семьи были убиты в полном составе фашистами. И мы считаем, что это надо знать и помнить. Вот буквально вчера к нам приезжала делегация ООН по устойчивому развитию. Мы им тоже рассказывали и акцент делали именно на этой теме. Потому что в Европе и в Америке очень мало знают об этом, какие жертвы понес наш белорусский народ", - проинформировала Александр Коркотадзе, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, директор ГУ "Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".

История ничему не учит, показывает ситуация на внешнем контуре. Столкновение интересов коллективного Запада и глобального Востока, маниакальное желание отдельных стран быть сильными мира сего, плюс активизация НАТО у наших границ. Обстановка остается напряженной.

В одиночку выстоять сложно. Реагировать на вызовы и угрозы Беларусь и Россия будут вместе.

Сегодня парламенты двух стран ратифицировали Договор о гарантиях безопасности.

"Этот договор соответствует нормам и принципам устава ООН, в частности, статья 51 о праве на индивидуальную и коллективную самооборону. Этим договором укрепляем, в том числе, и определенную нормативно-правовую базу. Договор вписывается очень плавно в наши обязательства в рамках ОДКБ", - рассказал Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Договор лидеры двух стран подписали в минувшем декабре. Заседание Высшего госсовета Союзного государства состоялось в Минске. Наш Президент тогда отметил своевременность такого шага. Что подтверждает и нервная реакция Запада на строительство общего безопасного пространства Беларуси и России.

"Сама жизнь заставляет нас обращать особое внимание на обороноспособность наших государств. С подписанием Концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного Договора о гарантиях безопасности мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического союзничества и координации действий в военной сфере", - заявил глава государства.

По его словам, это позволит не допустить нарушения территориальной целостности Беларуси и России, сохранить суверенитет и независимость, а главное - сформировать гарантии мирной жизни для граждан обеих стран.

Договор обязывает стороны поддерживать друг друга всеми способами в соответствии с международным правом в случае угроз суверенитету, конституционному строю, территориальной целостности и внешним границам Союзного государства.

"Вот этот договор и все наши концептуальные документы, в отличие от документов стратегических наших западных партнеров, где определен четко и показан враг - это Российская Федерация, Республика Беларусь, мы говорим - мы ни одно государство не рассматриваем в качестве врага. И мы готовы. Говорим об оборонительной политике, проводимой нашим государством. И это закрепляем, в том числе, и в концептуальных документах, и в Концепции безопасности Союзного государства, и в этом договоре. Но вместе с тем все союзные обязательства, закрепленные по применению всего спектра сил и средств против агрессии, развязанной в отношении нашего государства, это будет та мера, которая будет задействована, не исключая при этом применения и тактического, и стратегического ядерного оружия", - поделился мнением Руслан Косыгин, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

"Договор предусматривает не только военную составляющую, но и наше более широкое понимание Концепции национальной безопасности. Он включает в себя и политические, и экономические, и иные аспекты и предусматривает возможность совместного инициирования ответных действий на меры экономического принуждения или односторонние экономические меры, другие виды гибридной агрессии, которые сегодня применяются в отношении наших государств", - рассказал Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси.