Гигин: Без Беларуси мирного урегулирования достичь не удастся

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре, состоявшемся накануне, поблагодарил Президента Беларуси Александра Лукашенко за содействие и помощь в процессе обмена пленными с Украиной 1000 на 1000 и в развитии договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Главы государств также обсудили основные актуальные вопросы двусторонней повестки и международную обстановку. Минск никогда не напрашивался в посредники, но всегда готов содействовать урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что россияне и украинцы не чужие белорусам люди, а славянские народы должны жить в мире.

Юрий Воскресенский, политолог:

"Беларусь всегда поддерживала миротворческие усилия обеих воюющих сторон. Очень приятно, что тысячи военнопленных с российской и украинской сторон вернулись к своим семьям. Более того, так как обмен происходил через территорию Беларуси, наши медицинские учреждения оказали всю необходимую помощь для того, чтобы эти люди вернулись домой без последствий от нахождения в плену. Беларусь выступает абсолютно солидарно со своим стратегическим союзником и партнером - Российской Федерацией. В то время как в странах Запада идет абсолютный раздрай и одни заявления противоречат другим, во внешней дипломатии Союзного государства все синхронно, четко и безупречно".

В Минске отмечали позитивные тенденции к диалогу на стамбульских переговорах с момента их начала, со своей стороны создали все условия, чтобы обмен пленными прошел спокойно и организованно.

Напомним, это были первые за 3 года прямые переговоры, именно обмен пленными - 1000 человек на 1000 человек - считается самым значимым их результатом. Россия настаивает на "устранении первопричин конфликта" - желание Украины войти в НАТО и отношение в стране к русскоязычному населению. Эти же нарративы звучали от российской стороны и во время переговоров 3 года назад в Беловежской пуще.

Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Без Беларуси мирного урегулирования достичь не удастся. Мы не напрашиваемся на роль посредников, но то, что Беларусь должна быть важной составной частью этого процесса, диктует сама жизнь. Мы ведь не за океаном живем, мы близкие люди. Почитайте нашу директиву № 12, где указано, что русские, белорусы и украинцы являются частью единой цивилизационной общности. Нам следует договариваться, тем более Беларусь проявляет готовность оказывать подобные добрые услуги. Следует полагать, что скоординированная работа Беларуси и России на международных площадках будет продолжена и действительно даст положительные результаты".