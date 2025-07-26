В Кишиневе десятки тысяч человек вышли на митинг, чтобы выразить свое несогласие с действиями власти

Молдову захлестнули массовые протесты. В Кишиневе десятки тысяч человек вышли на митинг, чтобы выразить свое несогласие с действиями президента Майи Санду.

На улицы вышли сторонники 4 оппозиционных партий, которые на неделе объявили о создании нового блока для участия в парламентских выборах. Полиция мешает проведению мирной акции: устраивает проверки, блокирует дороги. Известно также о многочисленных задержаниях. Тем не менее, митинг получился впечатляющим: выборы в парламент 28 сентября точно не обещают Майе Санду безмятежного триумфа.

У простых молдован вопросов к действующим властям масса. Уровень бедности в стране достиг рекордных показателей, а в сельской местности достигает 40 %. Обычный житель Молдовы тратит на еду большую часть своих доходов. Несмотря на то, что действующая власть активно имитирует интеграцию с Европой, эксперты указывают на близость основных социально-экономических параметров государства к Западной Африке и островам Тихого океана. Такое положение вещей обусловлено прежде всего провальной экономической политикой нынешнего прозападного руководства.

Тудор Шоилица, политолог (Молдова):

"Когда к власти пришли проевропейцы, мы стали жить хуже: граждане начали уезжать за границу, цены растут, как и инфляция. Люди умирают от голода и холода, деревни пустуют, фабрики разрушаются и закрываются, инвестиций нет. Но при этом государство берет колоссальные долги и кредиты, куда они деваются? Внешний долг вырос за последние 4 года больше, чем за все 30 лет независимости. Где деньги?"

До выборов - около двух месяцев. Люди требуют: власти должны учитывать все голоса. Ранее было объявлено, что на территории России откроют всего два участка и оба в Москве, в то время как в Италии, например, - 73. При этом в России живут, по разным оценкам, от 350 тыс. до 500 тыс. молдаван в разных регионах.