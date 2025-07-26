Насыщенная программа праздника: как Брест отмечает свое 1006-летие

Брест с размахом отмечает 1006-летие и 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Программа празднования очень насыщенная. Также 26 июля у города появилось два побратима - Владивосток и Сертолово.

При этом Брест успешно развивается и по итогам 2024 года занесен на республиканскую Доску почета.

Сразу на несколько дней Брест превратился в одну большую праздничную площадку. Мероприятия организованы в самых разных уголках города. Сегодня основной день и начал его международный парад оркестров с символичным названием "Брестская крепость".

международный парад оркестров с символичным названием "Брестская крепость" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42ec09b0-db09-4064-b84b-c52db73c83c0/conversions/7b2baad5-8e54-40d0-9925-04ec63f77435-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42ec09b0-db09-4064-b84b-c52db73c83c0/conversions/7b2baad5-8e54-40d0-9925-04ec63f77435-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42ec09b0-db09-4064-b84b-c52db73c83c0/conversions/7b2baad5-8e54-40d0-9925-04ec63f77435-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42ec09b0-db09-4064-b84b-c52db73c83c0/conversions/7b2baad5-8e54-40d0-9925-04ec63f77435-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мелодии Победного Мая - полюбившиеся классики. В строю были музыканты Беларуси и России, всего около 300 человек. Прошлись они по главной улице Бреста.

Леонид Заготовкин, начальник военно-оркестровой службы штаба Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии (Россия):

"В нашей программе - образцы музыки, посвященные ВОВ, нашим героям, которые сейчас защищают интересы нашей Отчизны, лучшие образцы советской эстрады, классики. Безусловно, мы очень рады присутствовать на фестивале в этот знаковый год - 80-летия Победы в городе воинской славы - в Бресте".

Финишировало шествие на площади Ленина. Здесь дали официальный старт масштабному празднованию Дня города, а далее открыли необычный арт-объект - пуговицу фонарщика, которая тоже будет приносить людям счастье и исполнять желания. Зажигает керосиновые огни Виктор Кирисюк уже более 15 лет ежедневно в любую погоду.

Сильнейших пожарных со всей страны собрал двухдневный традиционный "Брестский рубеж". Для участников подготовили специальную трассу с препятствиями.

"Мы не знаем, что будет на каждом выезде, с чем мы будем сталкиваться и бороться. Все есть в этой трассе. Я работаю спасателем уже 5 лет, а именно этим видом спорта занимаюсь полноценно где-то 4 года. Вид спорта специфический, к этому надо планомерно идти, готовиться, и тогда будут результаты", - рассказал участник соревнований Виталий Кисляк.

На главную ступеньку пьедестала в 2025 году поднялась команда Брестской области.

Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:

"Сегодня задача нашего поколения - сохранить и приумножить богатство города. Богаты мы в первую очередь нашими людьми. И самое главное, чтобы мы помнили, ради чего мы живем - ради будущего, ради наших детей, для которых хотим оставить райский сад".

Главной точкой притяжения стала площадка у Ледового дворца. Здесь организовали модный маркет, различные интерактивные зоны, музыкальные выступления артистов. Свое мастерство продемонстрировали и мотокаскадеры.